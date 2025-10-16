Потемкин заявил о провале реформы АРМА: агентство продолжает идти по пути ошибок и потерь для Украины

Реформа АРМА после увольнения главы агентства и назначения нового руководства может оказаться косметической – если не изменится подход к самым громким кейсам последних лет.

Видео дня

Именно это отмечает адвокат Андрей Потемкин в своем блоге и выделяет три показательные истории, которые станут настоящим тестом эффективности изменений: это арестованная яхта Медведчука, ТРЦ "Гулливер" и кейс группы IDS Ukraine – производителя "Моршинской".

По мнению юриста, история с элитной яхтой Royal Romance стоимостью 130 млн евро уже "может стать настоящим памятником "старой версии АРМА"". Актив не был продан, а вмешательство АРМА лишь законсервировало элитную яхту в собственности Медведчука.

Как указывает журналист УП Михаил Ткач в расследовании, на четвертом году полномасштабной войны Медведчук может продолжать платить за обслуживание своей яхты. Когда множество яхт российских олигархов уже давно продано на аукционах по всему миру, а Медведчук оплачивает обслуживание яхты, которую Украина у него забрала и вот-вот продаст. Вероятно, он понимает, что она к нему вернется.

Похожая ситуация и с ТРЦ "Гулливер". В этом кейсе присутствует полный набор: заниженная оценка, непрозрачный конкурс, неконкурентные условия отбора управляющего, противостояние с государственными банками и тому подобное. Фактически такая ситуация создала замороженный статус-кво, когда вмешательство АРМА позволяет владельцу торгово-развлекательного центра, находящегося под санкциями, сохранить контроль над ним. Эта история очень напоминает "консервацию" яхты Медведчука

Другим маркером эффективности реформирования АРМА Потемкин называет кейс "Моршинской" – здесь новое руководство АРМА, несмотря на политические заявления об обновлении агентства и прозрачные практики, продолжает действовать по прежним процедурам.

Сначала, несмотря на решение суда об аресте всех семи компаний группы IDS Ukraine, агентство несколько лет подряд пыталось передать в управление только две из них – нарушая логику управления целостным активом. Это прямо противоречило интересам государства, которое сейчас через ВАКС пытается конфисковать весь актив с последующей передачей в ФГИУ и продажей новому инвестору.

Группа IDS Ukraine в начале сентября в официальном заявлении обратила внимание обновленного руководства АРМА на плохое управленческое "дежавю", призывая обратить внимание на риски проведения конкурса по устаревшему законодательству. И 9 октября чиновники наконец начали готовиться к проведению конкурсного отбора управляющего для всех семи компаний группы, что идет навстречу логике управления целостным активом.

Однако специалист указывает на еще один унаследованный недостаток подготовки нового конкурса – продолжение занижения оценки активов ЧАО "МЗМО "Оскар" и ЧАО "ИДС". Первая от 2023 года была около 1,4 млрд грн. Обновленная оценка, обнародованная на сайте АРМА, снова занижена вдвое: чуть более 3 млрд грн, тогда как в деле ВАКС о национализации группы IDS Ukraine она составляет без малого 6 млрд грн. Оценка и экспертное изучение других 5 компаний, а именно ЧАО "Миргородский завод минеральных вод", ЧП "ИВА", ООО "ИДС Аква сервис", ООО "Мощность" и ГП "Нова.ком", вообще никогда не проводились, поэтому непонятно, как чиновники сегодня собираются отбирать им управляющего.

АРМА избирательно подходит к управлению активами. Старт рыночных консультаций по "Моршинской" подтверждает намерение агентства искать управляющего по старой процедуре, которая утратит силу в конце января 2026 года. Тогда как конкурсы по другим сложным активам ("Крюковский вагоностроительный завод", "Укртранспневматика", российский "Терминал Карпаты", заводы Медведчука "Бетонбуд", "Керамбуд") АРМА планирует запустить по новым более четким и прозрачным правилам.

Потемкин призывает агентство остановить подготовку к конкурсам, основанным на старых непрозрачных подходах, и дождаться, когда "начнут действовать новые конкурентные и честные правила конкурсных отборов управляющих". Напомним, реформа АРМА предусматривает проведение конкурсов согласно обновленным правилам с 30 января 2026 года.

Кейсы, связанные с яхтой Медведчука, ТРЦ "Гулливер" и группой IDS Ukraine, иллюстрируют общие вызовы в системе управления активами. Эти ситуации могли приводить к таким последствиям, как "консервация" активов во владении подсанкционных лиц или принятие решений касательно управления по непрозрачным процедурам. Такие истории подчеркивают, что настоящая реформа требует изменения подходов к наиболее чувствительным активам, которые должны приносить пользу государству и минимизировать потенциальные риски.