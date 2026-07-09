Поссорились у кассы: в супермаркете Николаева мужчина выстрелил из пистолета в глаз другому. Фото

В Николаеве правоохранители задержали юного местного жителя, который во время ссоры в торговом зале магазина выстрелил из пневматического оружия в глаз другому посетителю. Это произошло в супермаркете на улице Евгения Логинова. Конфликт, возникший между двумя женщинами у кассы, перерос в драку между сопровождавшими их мужчинами.

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Именно во время стычки один из молодых людей достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента. Как сообщили в Николаевской полиции, это произошло вечером 7 июля, около 22:20.

Конфликт в магазине

В ходе проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личности конфликтующих сторон. Стрелком оказался 21-летний мужчина, а пострадавшим – 23-летний. Последнего с места происшествия увезла скорая помощь.

"В настоящее время пострадавший находится в больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное", – заявляют правоохранители.

Орудие преступления – пневматический пистолет – было изъято и направлено на экспертизу.

Действия 21-летнего злоумышленника следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, "хулиганство" и "умышленное причинение тяжких телесных повреждений" соответственно.

По указанным статьям юному злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Следователи уже объявили задержанному о подозрении.

Преступления в Николаеве

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом городе произошла стрельба со смертельным исходом: на проспекте Героев Украины во время движения в автомобиле Opel раздалось несколько выстрелов, после чего машина выехала на регулируемый перекресток. В автомобиле находились трое граждан других стран. В результате стрельбы двое мужчин погибли.

Также в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Там автомобиль Renault Duster столкнулся с грузовиком, который стоял без движения на проезжей части – в результате ДТП погибли 44-летний полицейский и 49-летний мужчина со статусом "лицо, находящееся под защитой", которого везли на судебное заседание.

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