В Николаеве произошла стрельба в автомобиле на ходу: убиты двое иностранцев. Фото

Вечером во вторник, 30 июня, в Николаеве произошла смертельная стрельба. На проспекте Героев Украины во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов, после чего машина выехала на регулируемый перекресток.

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По предварительной информации, в автомобиле находились трое граждан других стран. Вследствие стрельбы двое мужчин погибли. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Третьего участника инцидента задержали полицейские. Из автомобиля изъяли оружие.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства стрельбы. На место происшествия прибыли следователи, криминалисты и оперативники.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", – говорится в сообщении.

Подробности стрельбы

По словам очевидцев, на которых ссылаются местные медиа, автомобиль Opel Vectra двигался по проспекту со стороны Ингульского моста в направлении Терновского кольца. Машина остановилась на светофоре в районе остановки "Школьная".

В этот момент очевидцы услышали два выстрела, после чего автомобиль начал "газовать" на месте. Из машины достали водителя без признаков жизни. Также был застрелен пассажир, сидевший на переднем сиденье.

Еще одного мужчину, сидевшего сзади, задержали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из сел Одесской области 43-летний мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Он выстрелил в группу подростков, сидевших на скамейке, и попал в 15-летнюю девочку. Ребенок оказался в больнице, а фигурант был задержан.

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