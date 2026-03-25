Помогал регистрировать Starlink для оккупантов: на Закарпатье задержали агента РФ. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента РФ, который помогал врагу регистрировать терминалы Starlink. Злоумышленником оказался житель Закарпатской области.

Видео дня

Сейчас мужчину взяли под стражу. Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Офис генерального прокурора.

Детали дела

Расследование установило, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству через Telegram-каналы, где он искал "легких заработков".

По материалам дела, для подрывной деятельности он планировал задействовать свою беременную жену, пожилого родственника и знакомую, которая арендовала у него жилье. В случае успеха первых регистраций фигурант рассчитывал привлекать новых подставных лиц и активировать дополнительные терминалы.

Сотрудники СБУ опередили злоумышленника и задержали его по месту жительства, изъяв во время обыска смартфон с доказательствами его работы на врага.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

"Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы. Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений", – говорится в сообщении.

Решение суда

По информации Офиса генерального прокурора, предатель взят под стражу.

"По ходатайству прокурора суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога 21-летнему мужчине, подозреваемому в содействии использования спутниковой связи в интересах российских оккупационных войск", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее СБУ задержала двух украинцев, которые согласились зарегистрировать на себя терминал Starlink по просьбе российских захватчиков. Предателями оказались двое жителей Измаила. Фигурантам светит пожизненное лишение свободы.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ задержала предателя из "Укрзалізниці", который сливал врагу локации техники Сил обороны в Славянске. 33-летний злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую громаду и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!