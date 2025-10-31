Поймали на горячем: СБУ и Нацполиция задержали агентку ФСБ, которая корректировала удары по Винницкой области. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агентку российской ФСБ, которая корректировала вражеские удары по энергетическим объектам в Винницкой области. Предательницей оказалась 46-летняя безработная.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 31 октября. Теперь злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества.

Детали дела

По информации следствия, женщина попала в поле зрения российских спецслужб во время поиска быстрых заработков в Telegram-каналах. Ее задачей была доразведка нескольких энергогенерирующих объектов региона, которые обеспечивают электро- и теплоснабжение большей части области.

Находясь вблизи этих объектов, она фотографировала их и отправляла снимки с координатами своему куратору из ФСБ. СБУ задержала женщину во время обхода территории одного из энергообъектов, когда она собирала информацию о его техническом состоянии.

По данным правоохранителей, после очередной массированной атаки РФ агент должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов.

Следователи СБУ объявили женщине подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины в Донецкой области разоблачила агента РФ, которая маскировалась под уборщицу и шпионила в помещениях украинских защитников. Предательницей оказалась 54-летняя жительница Дружковки, которая ждала "освобождения" города. Теперь ей грозит заключение в тюрьму.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, что СБУ помешала масштабной диверсионной операции на Днепропетровщине. Задержана пара агентов, которые по заданию российских кураторов изготавливали самодельные взрывные устройства для терактов.

