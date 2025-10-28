СБУ разоблачила российскую агентку, которая под видом уборщицы шпионила в домах украинских воинов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Донецкой области разоблачили агента РФ, которая маскировалась под уборщицу и шпионила в домах украинских военных. Предательницей оказалась 54-летняя жительница Дружковки, которая ждала "освобождения" города.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 28 октября. Теперь женщине грозит пожизненное содержание под стражей с конфискацией имущества.

Детали дела

По указанию врага подозреваемая размещала в местных Telegram-каналах объявления об услугах по уборке жилья, что позволяло ей под видом легальной работы попадать в арендованные дома украинских военнослужащих.

После получения заказа она приходила с инвентарем и во время уборки тайно фотографировала документы и личные вещи защитников. Вместе с тем фигурантка пыталась завоевать доверие воинов и ненавязчиво узнавать об их боевых позициях и задачах. Собранную информацию она передавала через чат-бот, созданный россиянами.

По имеющимся данным, врагу были нужны персональные данные и адреса военных для организации боевых и вербовочных операций.

СБУ задержала фигурантку по месту ее проживания. В ходе обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений спецслужбам РФ.

"Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что СБУ помешала масштабной диверсионной операции на Днепропетровщине. Задержана пара агентов, которые по заданию российских кураторов изготавливали самодельные взрывные устройства для терактов. В ходе обысков у злоумышленников изъяты компоненты для бомбы и смартфоны с доказательствами контактов со спецслужбами РФ.

Как писал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители задержали предателя, который помогал российским войскам корректировать удары на юге Украины. Вражеским агентом оказался 26-летний медбрат городской больницы, которого завербовали в ФСБ РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!