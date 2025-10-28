Работали на Россию: СБУ задержала дезертира и его сообщницу, которые готовили бомбы для терактов на Днепропетровщине. Фото

Служба безопасности Украины сорвала масштабную диверсионную операцию на Днепропетровщине. Задержана пара агентов, которые по заданию российских кураторов изготавливали самодельные взрывные устройства для терактов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленниками оказались 27-летний дезертир из Покровского района Донецкой области и его 34-летняя сожительница.

Дезертир самовольно оставил воинскую часть и скрывался в квартире на Днепропетровщине. Пара искала "легкие заработки" в Телеграмм-каналах, где и попала в поле зрения оккупантов.

После вербовки они получили от куратора инструкции для изготовления бомбы, способной взорвать автомобиль. Планировалось замаскировать СВП под огнетушитель, снарядить его гайками для усиления поражающего действия и спрятать по координатам, которые присылал куратор. Подрыв должен был осуществляться дистанционно через звонок на мобильный телефон, подключенный к взрывчатке.

СБУ задержала агентов, когда они завершали сборку СВП в собственном доме. Во время обысков изъяты компоненты для бомбы и смартфоны с доказательствами контактов с российскими спецслужбами.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.258 УК (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Обоим грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала еще двух российских агентов, которые по указаниям РФ корректировали удары оккупантов по Днепропетровской и Запорожской области. Для сбора координат фигуранты во время воздушных тревог объезжали местность на собственных автомобилях и фиксировали работу украинской ПВО. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, по информации СБУ, 15 лет тюрьмы вместе с конфискацией имущества получил военный, который самовольно оставил место службы и подался в агенты врага. Предатель корректировал воздушные атаки оккупантов по территории Киевской, Сумской и Винницкой областей.

