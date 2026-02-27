Поджигал объекты 'Укрзализныци': в Черкасской области разоблачили российского агента. Фото

СБУ разоблачила российского агента, который занимался поджогами энергообъектов Укрзализныци в Черкасской области. Предателю сообщили о подозрении, оннаходится под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщило Управление СБУ Черкасской области. Отмечается, что пособнику РФ грозит пожизненное заключение.

Поджигателем оказался 23-летний переселенец из Николаева, который с 2023 года проживает в Черкасской области. Как установило расследование, онпопал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах и согласился работать на врага в обмен на деньги.

По заказу российских оккупантов предатель поджигал объекты регионального филиала Укрзализныци. Среди его "целей" были релейные и аккумуляторные шкафы, которые обеспечивают питание железнодорожных линий.

Таким образом агент РФ пытался отключить освещение переездов и постов, а также средств регулирования движения на магистральных путях.

"Отчет" российским кураторам предатель делал с помощью телефонной камеры, которой снимал возгорания и отправлял видео через мессенджер.

С помощью злоумышленника враг надеялся помешать переправке вооружения и техники для ВСУ на фронт.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, двойного агента ФСБ отправили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества. Злоумышленник пытался "интегрироваться" в агентурный аппарат СБУ, чтобы шпионить внутри украинской спецслужбы.

