Подозревают в вымогательстве $1 млн: в Украину экстрадировали 'бойца батальона Монако'

Из Румынии в Украину экстрадировали подозреваемого, который требовал у потерпевшего 1 млн долларов США с угрозой насилия в отношении него и членов его семьи. Он фигурировал в сюжете журналиста Михаила Ткача "Батальон Монако" как один из украинцев, которые в период полномасштабного вторжения РФ в Украину развлекаются в Куршавеле.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Подозреваемый находился в международном розыске с 2022 года.

Что известно

"Правоохранительными органами Румынии по запросу Печерской окружной прокуратуры города Киева выдан подозреваемый в вымогательстве у потерпевшего денег с угрозой насилия в отношении него и членов его семьи (ч. 4 ст. 189 УК Украины)", – говорится в материале прокуратуры.

По данным досудебного расследования, подозреваемый вместе с двумя сообщниками требовал у иностранного гражданина отдать несуществующий долг в сумме 1 млн долларов США или его эквивалент в размере 15 Bitcoin. Одного из сообщников задержали в январе 2022 года во время передачи ему части денег, других двух объявили в розыск.

Прокуратура не называет его имя, однако по данным медиа, речь идет о Сергее Ошеровском, который фигурировал в сюжете журналиста Михаила Ткача под названием "Батальон Монако".

В международном розыске подозреваемый находился с октября 2022 года. Тогда же ему была избрана мера пресечения – содержание под стражей. В ноябре 2025 в Румынии подозреваемого задержали, а правоохранительным органам Украины его передали в апреле этого года.

Печерский районный суд Киева применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало

На одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршевель заметили компанию состоятельных украинцев. Во время войны в их родной стране они зажигали под популярную песню "Вова, е**ш их, бл**ь", попивая игристое. Стоимость одного только шампанского Crystal, которым лакомилась компания, составляет около 8-10 тыс. грн. А выносили его под зажигательный трек и с флагом Украины.

Позже всплыли громкие детали об одном из участников роскошной гулянки в Куршевеле. Украинцами, которые в разгар войны устроили роскошную гулянку на одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршевель, оказались Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский. Последний на тот момент год как находился в розыске МВД Украины. Об этом рассказал украинский журналист Михаил Ткач.

"Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршавеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги. Уберите коррупцию и эти люди умрут с голоду в однушках на Борщаговке. А пока они позорят Украину в Монако, в Дубае и в Куршавеле, это означает что коррупцию вы не убрали и они продолжают зарабатывать. Это означает, что продолжают зарабатывать те, кто их крышуют. Зарабатывают те, кто крышуют тех, кто крышует их. И так далее", – написал журналист.

