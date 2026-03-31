НАБУ направило генпрокурору документы на экстрадицию Миндича: что известно

Две недели назад Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции Тимура Миндича из Израиля. Сейчас они находятся на подписи у генерального прокурора Руслана Кравченко.

Об этом рассказал главный детектив НАБУ по делу "Мидас" Александр Абакумов в интервью каналу Є питання. Он отметил, что Израиль – это очень сложная страна для экстрадиции.

Абакумов отметил, что из Израиля очень сложно экстрадировать людей, и чтобы это сделать, нужно передать материалы практически всего уголовного производства.

"Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано и именно поэтому мы хотим экстрадировать двух наших подозреваемых из Израиля. Мы передали в Офис генерального прокурора. Мне кажется, генеральный прокурор должен в самое быстрое время подписать ходатайство об экстрадиции, но там действительно могут быть процедуры в Офисе генерального прокурора по изучению обоснованности непосредственно Офисом генерального прокурора", – отметил он.

На вопрос, как быстро обычно генеральный прокурор подписывает такие материалы об экстрадиции, Абакумов ответил, что это зависит от объема материалов и доступности самого главы ОГП.

"Я сейчас не могу сказать, обоснованно ли эти две недели или нет, я надеюсь, что в ближайшее время генеральный прокурор все же подпишет и мы вступим уже непосредственно в коммуникацию с израильской стороной по выполнению этого запроса об экстрадиции", – отметил главный детектив по делу "Мидас".

Он отметил, что были случаи, когда Украине выдавали гражданина Израиля. И законодательство Израиля это позволяет, однако это скорее как исключение. Поэтому не стоит рассчитывать, что это произойдет очень скоро.

10 ноября 2025 года НАБУ объявило о проведении спецоперации "Мидас". Следствие разоблачило масштабную коррупционную схему в энергетической сфере, в частности влияние на стратегические госпредприятия, включая "Энергоатом". По делу задержаны пять из семи подозреваемых. По данным следствия, руководителем преступной организации является именно Тимур Миндич, который на пленках фигурирует как "Карлсон". Тимур Миндич – украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец компании Студия "Квартал 95".

По неофициальным данным, Миндич покинул Украину за несколько часов до обыска.

12 ноября Кабмин подал в СНБО предложение о введении санкций против Миндича, а уже на следующий день они были официально введены в действие президентом. В декабре СМИ нашли Миндича в Израиле.

Ранее OBOZ.UA писал о том, может ли Израиль выдать Миндича Украине. Для этого необходимы сложные политико-правовые действия.

Также мы писали, как журналист Михаил Ткач рассказал, как нашел Миндича в Тель-Авиве. Миндич, фигурант дела "Мидас", который имеет израильское гражданство, находится за границей.

