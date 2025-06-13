Платили за работу, которой не было: президента НААН уличили в коррупции

Президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) подозревают в растрате государственного имущества – он мог фейково трудоустроить своего водителя на подконтрольные госпредприятия. Фактически мужчина не работал на занимаемых должностях, но получал зарплату из бюджета.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, отмечая, что чиновнику уже сообщили о подозрении. Его имя не раскрывается, но на сайте НААН указано, что президиум учреждения возглавляет Ярослав Гадзало.

Сейчас ему инкриминируют пособничество в растрате чужого имущества по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 УК Украины). Если его признают виновным, ему грозит 3-5 лет ограничения свободы или 3-8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется Государственным бюро расследований. Детективы сообщили, что Гадзало устроил своего водителя сразу в четыре подконтрольных ему государственных агропредприятия, где он на самом деле не работал, а только возил президента НААН на служебном автомобиле одного из предприятий.

"В 2020 году президент НААН лично утвердил штатные расписания, зная, что в каждом из предприятий фигурирует тот же водитель. Это позволило начислять зарплату за работу, которой фактически не было. В результате этих действий из бюджета выплатили деньги за фиктивную работу", – отметили в ГБР.

Сейчас размер ущерба, нанесенного государственному бюджету в результате таких действий чиновника, не сообщается. В ОГП решают вопрос об избрании Гадзалу меры пресечения и отстранении его от должности.

Как сообщает УНН, сейчас у Ярослава Гадзало проходят обыски. Это уже не первый коррупционный скандал, в котором он фигурирует. В 2021 году в суд направили обвинительный акт о получении им неправомерной выгоды в виде бесплатного пользования элитным автомобилем за включение руководителя одного из структурных подразделений НААН в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума НААН.

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