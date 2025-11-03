Перешли на сторону врага в Донецкой и Луганской областях: реальные сроки заключения получили еще 11 предателей Украины

11 украинских граждан получили по 15 лет тюрьмы за измену Родине. Они добровольно перешли на сторону российских оккупантов и воевали против Сил обороны Украины в Донецкой и Луганской областях. Предателей задержали во время боевых действий, а приговоры вынесли суды по материалам Службы безопасности Украины.

Официальный Telegram-канал СБУ сообщил, что суды признали этих лиц виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

"Украинские воины взяли боевиков в плен во время ожесточенных боев на Покровском, Краматорском и Северском направлениях. Суд назначил им по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Добровольная измена и фронтовые бои

Следствие установило, что все осужденные – жители временно оккупированных территорий на востоке Украины. Они добровольно вступили в ряды вооруженных формирований РФ. Один из них служил пулеметчиком в 125-м стрелковом полку и обстреливал позиции ВСУ на Херсонщине, а позже строил укрепления вблизи Ивановки в Донецкой области.

Еще пятеро боевиков из 5-й мотострелковой бригады и 1-го армейского корпуса помогали врагу штурмовать Курахово, где и были захвачены в плен. Трое других служили в 123-й мотострелковой бригаде, обустраивая огневые точки на территории захваченного нефтеперерабатывающего завода в Лисичанске.

Последние двое воевали в составе 85-й и 7-й мотострелковых бригад РФ – один из них имел судимость, другой штурмовал позиции ВСУ у Верхнекаменского.

Уголовные статьи и наказание

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями СБУ, суд признал изменников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Расследование осуществляли сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством областных прокуратур. Наказание для каждого – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

