Отклонил настойчивые просьбы: Лачен во второй раз отказался комментировать свое фиктивное бронирование

Блогер Игорь Лаченков во второй раз отказался отвечать на вопросы журналистов относительно возможного фиктивного бронирования на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Это произошло при попытке получить комментарий от корреспондентов Общественного, которые обратились к нему напрямую.

Журналисты Общественного сообщили, что пытались задать блогеру вопрос лично, однако он отказался от интервью, сославшись на занятость. В материале указано: "Сейчас ожидаем ответ относительно бронирования 26-летнего мужчины из компании "Милвус", куда Общественное направило информационный запрос".

Резкая реакция блогера

Как известно, перед этим Лаченков опубликовал серию оскорбительных сообщений в соцсетях в адрес городского головы Днепра Бориса Филатова. Причиной стала его реакция на высказывания мэра в интервью Украинской правде. Филатов тогда предостерег блогера от дальнейшего такого поведения и заявил, что это может повлиять на его репутацию.

"Я просто смотрю сейчас, каким путем идет Лачен. Он идет просто путем Джокера... я хотел бы его предупредить, что не нужно это делать, потому что репутацию потерять можно очень быстро", – сказал Филатов.

После этого, по словам журналистов, блогер ответил публичными оскорблениями.

В ответ на публичные выпады Филатов пригласил Лаченкова в Днепр на личную встречу. Он предложил провести открытый разговор в прямом эфире, чтобы выяснить позиции сторон.

Однако блогер на встречу не приехал. По оценкам части аудитории соцсетей, это восприняли как отказ от публичного диалога. Сам Филатов после этого записал видеообращение, где обвинил Лачена в уклонении от службы и заявил о возможном оформлении бронирования через предприятие-подрядчика Минобороны.

Факты и обвинения

Городской голова Днепра заявил, что Лаченков может быть формально зарегистрирован в общежитии в одном из сел области, хотя фактически проживает в Киеве. По его словам, блогер получил бронирование через компанию, которая сотрудничает с Министерством обороны.

"Просто сразу скажу, что от ВСУ его прячут по бронированию от предприятия-подрядчика Минобороны – компании "Милвус групп"! ... За неполные полтора года мальчик успел поработать аж в трех таких предприятиях", – заявил Филатов.

Он также утверждает, что после достижения мобилизационного возраста Лаченков был оформлен как минимум на двух предприятиях, связанных с оборонной сферой. Сам блогер эти утверждения публично не комментировал. И это, собственно, одна из ключевых точек в этой истории.

Оценки экспертов

Журналисты Общественного обратились за комментариями к экспертам, которые предположили, что конфликт может иметь политический подтекст. Политолог Руслан Рохов отметил, что действия блогера могли быть частью информационной атаки.

"Скорее это была информационная атака с целью снизить восприятие городского головы в обществе... Похоже, что эта атака не закончилась успехом для тех, кто ее начал", – сказал он.

Другие оценки сводятся к тому, что Филатов быстро перехватил инициативу, предложив открытый формат общения. По словам эксперта, это позволило продемонстрировать готовность к диалогу и одновременно поставить оппонента в более сложную позицию.

Дополнительные обстоятельства

Во время развития скандала снова появилась информация о семье блогера. Речь идет о его матери – бывшей судье апелляционного суда в Днепре Оксане Лаченковой. По данным журналистов, около десяти лет назад она рассматривала дело, по результатам которого оборонное предприятие "Южмаш" должно было выплатить 6 млн грн компании, связанной с российским военно-промышленным комплексом.

Из-за этих обстоятельств Общественное направило запрос в Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Сейчас ответ еще ожидают.

В то же время журналисты напоминают, что ранее Лаченков публично заявлял о возможности избежания службы благодаря влиятельным знакомствам. В частности, он утверждал, что его якобы "забронировал Ермак". В последнее время блогер также положительно высказывался о работе нового министра обороны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что скандал с фиктивным бронированием блогера Ла ченкова (Игорь Лаченков, сын экс-судьи из Днепра Оксаны Лаченковой) приобретал национальную огласку. "Кейс Лаченкова" разоблачил позорное явление – когда так называемые лидеры мнений, молодые мужчины призывного возраста, "герои Телеграма", пропагандисты, которые находятся в Киеве и не имеют никакого отношения к армии или работе на оборону, зато зарабатывают на донатах, оказываются фиктивно забронированными и избегают службы.

