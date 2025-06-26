Организовывали фиктивную службу 'мертвых душ': в Одесской области разоблачили четырех офицеров ВСУ. Фото

Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона сообщила о подозрении четырем офицерам одной воинской части в причастности к схеме с фиктивным призывом. Их деятельность нанесла государству ущерб на более чем 7,7 миллиона гривен.

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Об этом сообщил Офис Генерального прокурора. "Прокуроры сообщили о подозрении четырем офицерам воинской части, которые организовывали фиктивную службу "мертвых душ", чем нанесли ущерб государству на 7,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Под подозрением – бывший командир батальона радиоэлектронной борьбы, его заместитель, заместитель командира по логистике и командир роты.

По данным следствия, офицеры организовали схему, по которой в части фиктивно оформляли на службу граждан, которые фактически не появлялись в подразделении.

В то же время за "мертвых душ" осуществлялись выплаты и начисления обеспечения. Всего было оформлено более 60 таких лиц. По этому механизму из бюджета безосновательно выплачено более 7,7 млн грн. Кроме того, излишки продовольственного обеспечения, выделенные на несуществующих военнослужащих, фигуранты реализовывали.

Действия офицеров квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители на Сумщине разоблачили схему, по которой для мужчин призывного возраста оформляли несуществующую инвалидность, чтобы люди могли избежать мобилизации и выехать за границу. Такая "услуга" стоила восемь тысяч долларов.

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