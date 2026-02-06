Организовали полный 'сервис': в Винницкой области пограничники разоблачили канал незаконной переправки граждан в Молдову. Фото

В Винницкой области накрыли противоправный "бизнес" на уклонистах. Схему переправки мужчин через границу в Молдову организовал 25-летний парень; на него работали еще двое сообщников.

Видео дня

В Госпогранслужбе сообщили, что разоблачили "бизнесмена" оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда во взаимодействии с Нацполицией и областной прокуратурой. Подробности обнародованы на сайте ведомства.

6000 долларов США за "комфортную" переправу через Днестр

На "сервисе" по перемещению граждан в Молдову решил подзаработать 25-летний местный житель.

"Пакет услуг" предусматривал полное сопровождение "заказчика": дельцы забирали мужчину по месту жительства и двумя машинами ехали в направлении границы. Машина впереди выполняла роль "маячка", отслеживая возможное присутствие правоохранителей на пути.

Далее "клиента" пересаживали в другое транспортное средство – непосредственно к организатору. Тот проводил подробный инструктаж относительно дальнейших действий и вручал надувной матрас для "комфортной" переправы через Днестр. Злоумышленники оценили такие услуги в 6000 долларов.

"Клиентом" стал 22-летний житель Винницы, которого планировали доставить к государственной границе", – рассказали в ГПСУ.

Двух водителей задержали после выполнения "логистической миссии", организатора – возле границы. После этого правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли три автомобиля и мобильные телефоны.

"Бизнесменам" объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Винницкой области 31-летний украинец утонул, пытаясь переплыть реку Днестр и таким образом пересечь границу. Инцидент произошел в городе Ямполь.

– В начале февраля возле реки Тиса в Закарпатской области украинские пограничники поймали преступника, который находился в розыске за изнасилование. Он пытался сбежать в Румынию, чтобы избежать наказания, но план злоумышленника провалился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!