Организовал 'схему': на Закарпатье разоблачили правоохранителя, который помогал военнообязанным незаконно пересекать границу. Фото

На Закарпатье Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя, который продавал уклонистам информацию о защите границы, чтобы они могли нелегально покинуть страну. С каждого военнообязанного чиновник брал примерно по 2500 тысяч долларов.

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Его задержали в Ужгороде на горячем, во время получения 2000 долларов от очередного "клиента", который ранее уже передал нарушителю первую, "залоговую" часть суммы. Об этом 15 мая на официальном сайте сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранитель систематически передавал заинтересованным мужчинам информацию о расположении пограничных нарядов, маршрутах их патрулирования и размещении технических средств охраны границы на участке, за который отвечал в соответствии со служебными полномочиями.

Этим "бизнесом" он занимался по меньшей мере с марта 2025 года.

Чиновнику сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция указанных статей предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет.

"Сейчас ГБР устанавливает полный круг лиц, которые успели воспользоваться этой "помощью", и причастных к функционированию схемы", – отметили представители бюро.

Преступление было разоблачено ГБР во взаимодействии с СБУ и отделом внутренней безопасности Госпогранслужбы.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации. Ранее он уже был задержан за аналогичные сделки – в отношении него уже рассматривается дело в суде.

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