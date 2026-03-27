Операция 'Опекун': в Нацполиции заявили о разоблачении сотен схем уклонения от мобилизации. Фото и видео

Правоохранители разоблачили масштабные схемы уклонения от мобилизации, которые действовали через представление фейковых медицинских документов. В рамках операции "Опекун" провели десятки обысков и объявили подозрения причастным.

О результатах седьмого этапа общегосударственной операции сообщили в Национальной полиции Украины. Полицейские заявили о блокировании почти полтысячи преступных схем.

Основной механизм заключался в подаче в ТЦК и воинские части поддельных или недостоверных справок о состоянии здоровья как самих военнообязанных, так и их родственников.

Благодаря таким документам мужчины имели формальные основания для получения отсрочки от призыва или досрочного прекращения исполнения служебных обязанностей. Во время проверок правоохранители установили, что указанные в документах лица фактически не обращались в медицинские учреждения и не проходили обследование или лечение. В отдельных случаях медицинская помощь по указанным номерам документов действительно предоставлялась, однако другим людям.

Действия участников схем квалифицировали, в частности, как уклонение от призыва, самовольное оставление службы, мошенничество и подделку документов.

25 марта правоохранители провели седьмой этап операции "Опекун". В рамках этого этапа в агатьох областях Украины провели 115 обысков по местам жительства причастных к незаконным схемам, и объявили 87 подозрений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности страны разоблачили чиновника Государственной миграционной службы и адвоката на организации схемы уклонения от мобилизации. В частности, задержанные за взятки изготавливали для военнообязанных фальшивые удостоверения иностранцев.

