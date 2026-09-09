Операция "Карфаген" набирает обороты: среди уволенных прокуроров — сестра Кропивы Операция "Карфаген" — сестра Кропивы

В Черкассах уволили двух прокуроров областной прокуратуры — Викторию Дидич, сестру фигуранта дела "Карфаген" Сергея "Канцлера" Кропивы, и её коллегу Максима Штомпеля. Оба фигурируют в материалах антикоррупционного расследования о возможном "крышевании" деятельности колл-центров.

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Об этом пишет черкасское издание "18000". Также агентство "Укринформ" обнародовало информацию об отставке первого заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко.

Увольнения в Черкассах

Виктория Дидич возглавляла первый отдел процессуального руководства в ходе досудебных расследований, проводимых территориальными органами полиции, а также отдел поддержки обвинения управления надзора за уголовным производством прокуратуры Черкасской области.

Её муж Александр Дидич также фигурирует в деле "Карфаген". Высший антикоррупционный суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 млн гривен, сообщает OBOZ.UA.

Второй уволенный прокурор — Максим Штомпель. С апреля 2026 года он занимал должность заместителя руководителя Черкасской областной прокуратуры. До этого Штомпель возглавлял Черкасский отдел окружной прокуратуры.

Приказы об увольнении обоих прокуроров подписал Офис генерального прокурора. Причиной внимания к Дидич и Штомпелю стали записи, обнародованные в рамках антикоррупционного расследования. На них люди, голоса которых похожи на голоса прокуроров, обсуждают вопрос о назначении Штомпеля на высокую должность в органах прокуратуры и решение вопросов, связанных с подругами Дидич.

Мария Вдовиченко написала заявление об отставке

Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко подала заявление об увольнении с должности. Об этом сообщила руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

"Да, Мария Вдовиченко написала заявление об отставке", — сказала она.

В то же время на официальном сайте Офиса генерального прокурора Вдовиченко уже не указана среди заместителей генпрокурора.

Отставка генерального прокурора Украины Руслана Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Причиной своего ухода он назвал "политическое решение".

Что такое операция "Карфаген"

4 сентября украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП заявили о проведении новой спецоперации по разоблачению преступной организации "во главе с должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины". Участники организации могут быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Представители Офиса генерального прокурора могли получать до $3,5 млн в месяц отсети мошеннических колл-центров. На пике активности в 2026 году под такой "крышей" могли работать до 500 колл-центров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский провел ряд встреч, посвященных кадровым вопросам, в частности с руководителями НАБУ, САП и генеральным прокурором Украины Русланом Кравченко. Последний подал заявление об увольнении, после чего соответствующее представление должно быть направлено в Верховную Раду.

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