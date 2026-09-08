На пике сумма могла достигать $3,5 млн в месяц: стали известны подробности о «доходах» представителей ОПГ от мошеннических колл-центров

Представители Офиса генерального прокурора могли получать до 3,5 млн долларов в месяц от сети мошеннических колл-центров. На пике активности в 2026 году под такой "крышей" могли работать до 500 колл-центров.

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Об этом сообщает "Украинская правда". Собеседники издания рассказали о возможных ежемесячных выплатах представителям ОГП и масштабах сети мошеннических колл-центров.

Сколько могли платить с одного колл-центра

По данным источников "Украинской правды", представителям ОГП могли ежемесячно передавать примерно 7 тысяч долларов с каждого мошеннического колл-центра. Если по такой схеме работали хотя бы 100 "офисов", общая сумма могла составлять около 700 тысяч долларов в месяц.

Впрочем, собеседники издания утверждают, что масштабы могли быть значительно больше. На пике активности в 2026 году под контролем могли находиться до 500 мошеннических колл-центров, что потенциально давало до $3,5 млн ежемесячных выплат.

Что известно о деле

4 сентября НАБУ и САП заявили о проведении спецоперации "Карфаген", в рамках которой была разоблачена предполагаемая преступная организация во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора. По данным антикоррупционных органов, участники схемы могли быть причастны к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

НАБУ также обнародовало видео с материалами прослушивания, на котором записан голос Сергея Кропивы. В разговорах фигурант, которого следствие связывает с этой схемой, выступает под псевдонимом "Канцлер".

Впоследствии в САП заявили, что Сергей Кропива, которого следствие считает организатором схемы по "крышеванию" мошеннических колл-центров, мог действовать при полной поддержке генерального прокурора Руслана Кравченко. Об этом 6 сентября во время избрания Кропиве меры пресечения заявил прокурор САП Николай Карась, сославшись на материалы дела.

По словам прокурора, Кропива якобы получил контроль над всеми уголовными делами в отношении колл-центров при содействии Кравченко. В САП также утверждают, что генпрокурор мог принимать меры, чтобы другие его заместители не препятствовали работе схемы.

Как писал OBOZ.UA, 7 сентября генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подаче заявления об отставке. Причиной своего ухода он назвал "политическое решение".

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