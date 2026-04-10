Оформляли фиктивное 'исчезновение' жен: на Сумщине разоблачили судью и адвоката на 'схеме' с отсрочками. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили судью и адвоката Конотопского горрайонного суда Сумской области на организации схемы по незаконному оформлению отсрочек от мобилизации. Они обеспечивали фиктивное "исчезновение" жен, что позволяло военнообязанным мужчинам получать отсрочку и выезжать за границу.

За такие действия фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом говорится на сайте ГБР.

Детали дела

По информации следствия, мужчины призывного возраста обращались к адвокатам, которые в сговоре с судьями способствовали оформлению формальных оснований для получения отсрочки и выезда за границу.

Выяснено, что в суды подавались заявления о якобы исчезновении жен и самостоятельном воспитании малолетних детей, хотя на самом деле женщины находились вместе с семьями.

Например, был случай, когда мужчина утверждал, что его жена уехала в Финляндию и не выходила на связь с семьей, после чего адвокат неоднократно отзывал заявление, пока его не рассмотрел "нужный" суд.

После принятия решения мужчина обратился в ТЦК и получил отсрочку, однако во время проверки ГБР установило, что информация об исчезновении не соответствовала действительности, поскольку супруги фактически проживали вместе, что было подтверждено во время обыска.

По оперативным данным, подобной схемой могли воспользоваться около 100 человек. Также проверяется информация о возможном привлечении к ней действующих военнослужащих, а правоохранители устанавливают полный круг причастных к сделке.

"Судье, адвокату и гражданскому лицу сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). По этой статье грозит до 8 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, работники ГБР задержали начальника группы одного из отделов Ковельского РТЦК СП в Волынской области, который вместе с другими лицами нанес тяжелые телесные повреждения 60-летнему мужчине во время насильственной мобилизации. Ведомство готовит подозрения соучастникам преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали мужчину, который предлагал военнообязанному оформить выезд за границу в статусе священнослужителя. Свои услуги злоумышленник оценил в 10 тыс. долларов США.

