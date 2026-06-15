Обвиняемому в убийстве Фарион временно назначили государственного адвоката: новые подробности дела

Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве Ирины Фарион, получил нового адвоката после того, как у его защитницы Ларисы Криворучко отозвали лицензию. Фигуранту назначили временного госадвоката из центра оказания первичной правовой помощи, но специалист проработал с ним недолго – Криворучко должна снова представлять интересы юноши.

Видео дня

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Львова. Как передает "Укринформ", на заседании 15 июня присутствовали коллегия судей, сам Зинченко, прокурор Дмитрий Петлеваный и прокурорша Елена Данилов, дочь Фарион София Особа и ее адвокатша Наталья Романик.

Вячеслав Зинченко заверил, что Лариса Криворучко снова может работать на своей должности

Ранее Национальная ассоциация адвокатов Украины подтверждала, что право Криворучко на занятие адвокатской деятельностью приостановлено на год.

В начале заседания Зинченко утверждал, что причины такого решения ему неизвестны, но он все равно хотел бы, чтобы его интересы представляла именно Криворучко.

"Что касается адвокатши Криворучко: насколько я знаю, у нее приостановлена лицензия по неизвестным мне причинам. Я пока ничего не знаю, не имел с ней после этого никаких конфиденциальных разговоров. Но я все-таки настаиваю на том, чтобы она осуществляла мою защиту. Но если это невозможно, то прошу предоставить время на поиск другого частного адвоката", – указал подозреваемый.

Прокурор Петлеваный напомнил, что на заседаниях, касающихся особо тяжких уголовных правонарушений, участие защитника обвиняемого является обязательным.

После совещания в совещательной комнате судьи решили назначить Зинченко адвоката из Западного центра оказания бесплатной юридической помощи (в частности для того, чтобы рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения).

После перерыва к Зинченко присоединился государственный адвокат, но фигурант сообщил, что его защитнице якобы восстановили лицензию, поэтому попросил перенести заседание, чтобы она смогла присутствовать.

"Во время перерыва мне сообщили, что моей адвокатше Криворучко восстановили лицензию на адвокатскую деятельность. Поэтому я бы просил отложить судебное заседание на завтра. И я настаиваю, чтобы ходатайство об отводе [суддей] и мере пресечения рассматривались при участии Криворучко", – сказал Зинченко.

Суд согласился: заседание было перенесено на 16 июня (начало в 11:00).

Добавим, что потерпевшая София Особа, дочь Фарион, предположила, что лицензии представительница Зинченко до сих пор не имеет.

"Мы с вами прождали, когда объявили перерыв, четыре часа, дождались государственного адвоката. И потом, со слов Зинченко, Криворучко возвращается к нему и будет его защищать. Но хочу сказать, что на сайте ее права на деятельность приостановлены", – подчеркнула Особа.

Это соответствует действительности: на портале Нацассоциации адвокатов Украины до сих пор (по состоянию на 20:30 понедельника, 15 июня) на странице Ларисы Сергеевны Криворучко присутствует статус "право на занятие адвокатской деятельностью приостановлено или прекращено". Никаких сообщений о пересмотре этого решения ведомство не публиковало.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 июля 2024 года произошло убийство известного языковеда и общественной деятельницы Ирины Фарион: женщину застрелили возле подъезда ее дома во Львове. Вскоре в полиции заявили о задержании подозреваемого, днепрянина Вячеслава Зинченко. Ему инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости.

– 22 апреля во время судебного заседания во Львове подсудимый Вячеслав Зинченко попытался повеситься на собственной футболке. Парень утверждает, что не причастен к преступлению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!