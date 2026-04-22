'Я не убивал Ирину Фарион': обвиняемый Зинченко пытался повеситься в зале суда во время заседания

В среду, 22 апреля, во время судебного заседания во Львове подсудимый по делу об убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко совершил попытку самоубийства. Он хотел повеситься на собственной футболке.

Видео дня

Об этом сообщают Новости.LIVE. К тому же парень заявил, что не причастен к убийству языковеда.

Что известно

Во время судебного заседания в Шевченковском райсуде Львова Зинченко попытался покончить с собой прямо в камере для подсудимых. Таким образом он отреагировал на решение суда перейти к стадии дебатов, вопреки его ходатайству об их отложении.

После инцидента охранник надел на подсудимого наручники. Во время заседания он также настаивал, что не причастен к убийству Ирины Фарион.

Голодовка Зинченко

По информации "Суспільного", 20 апреля 2026 года Зинченко объявил голодовку, объяснив это нарушением его конституционных прав в суде, в частности отказами в удовлетворении ходатайств, которые, по его мнению, обеспечивают право на защиту.

"Я вообще голодаю с 17 числа, но это была пятница, потом суббота и воскресенье, то есть эти дни не фиксировали, что я голодаю. Поэтому я прошу сегодня отложить судебное заседание, потому что я чувствую себя крайне плохо. По состоянию здоровья я не мог ни подготовить ходатайство, ни к дебатам я не готов... В голове кружится, слабость, каждый день я сбрасываю плюс-минус по килограмму. Я просто... говорить то я могу, но мысль связать нормально не могу", – сказал Зинченко.

В то же время суд продолжил рассмотрение дела и перешел к дебатам, несмотря на возражения обвиняемого и его заявление о неготовности из-за голодовки.

Убийство Фарион

Нападение на Ирину Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове. Неизвестный мужчина выстрелил в нее и скрылся, а сама она впоследствии умерла в больнице. Уже 25 июля подозреваемого задержали в Днепре, а 26 июля суд избрал ему меру пресечения без права залога.

Впоследствии дочь погибшей и представители потерпевших требовали переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью, предусматривающую возможность пожизненного заключения.

26 декабря в Офисе Генерального прокурора подтвердили, что квалификацию изменили – теперь речь идет об умышленном убийстве, связанном с выполнением гражданского долга и мотивированном национальной нетерпимостью, а также о незаконном обращении с оружием.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в начале марта Шевченковский суд Львова оставил без изменений меру пресечения Вячеславу Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Обвиняемый будет оставаться под арестом без права внесения залога до 4 мая 2026 года.