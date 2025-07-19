Год назад убили Ирину Фарион: как продвигается расследование

Ровно год назад, 19 июля 2024 года стало известно об убийстве известного языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион: женщину застрелили возле подъезда ее дома во Львове. Вскоре в полиции заявили о задержании подозреваемого, днепрянина Вячеслава Зинченко, ему инкриминируют умышленное убийство общественного деятеля по мотивам национальной нетерпимости.

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Суд над Зинченко продолжается до сих пор. Что произошло вокруг этого громкого дела за год и насколько продвинулось расследование, рассказало "Суспільне".

Известие о том, что во Львове было совершено покушение на Ирину Фарион, ошеломила украинцев вечером 19 июля. В первых сообщениях отмечалось, что неизвестный выстрелил языковеду в голову возле ее дома на улице Масарика во Львове. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали, в тот же день она умерла.

Во Львове сразу объявили план перехвата по поиску и задержанию стрелка. В город приехал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, а правоохранители прорабатывали несколько версий убийства, среди которых – общественная или политическая деятельность погибшей, личная неприязнь. Не исключали и "российский след".

Соседи Фарион рассказали следователям, что на протяжении нескольких недель замечали возле дома странного мужчину, который, несмотря на жару, был одет в закрытую одежду, шляпу и массивные очки, закрывающие пол-лица. Он, предположили люди, мог следить за языковедом.

Правоохранители 21 июля обнародовали фото возможного подозреваемого, который был объявлен в розыск.

"На момент совершения преступления был одет в: спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне; на голове — панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями; на ногах — белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой; на руках — красные перчатки", — сообщали правоохранители.

22 июля 2024 года во Львове состоялось прощание с Ириной Фарион. Профессора похоронили на Лычаковском кладбище.

А уже 25 июля в правоохранительных органах сообщили о задержании подозреваемого: 18-летнего днепрянина Вячеслава Зинченко.

Его привезли во Львов и на следующий день сообщили о подозрении в убийстве языковеда. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

В суде Зинченко коротко пообщался с журналистами – и отрицал свою причастность к убийству Фарион.

"Я ничего не делал, и с Фарион я ничего не делал. Я же прошу какие-то другие вопросы. Я ничего не делал, это не я. Вот вроде таких вопросов я говорю — это не я", — сказал он.

Защита подозреваемого избрала тактику отрицания доказанности причастности Зинченко к убийству.

"Еще не проведена ни одна экспертиза, которая бы идентифицировала моего подзащитного с тем лицом, которое видела вся страна на фотоснимках. Чего-то того, что указало бы, что мой подзащитный имеет причастность к преступлению, защита не увидела. Это настолько преждевременное подозрение", — отмечал тогда же адвокат Зинченко Игорь Сулима.

С тех пор в рамках досудебного расследования было назначено более 60 экспертиз, допрошено более 1 500 человек. На основании собранных доказательств действия подозреваемого переквалифицировали. Сейчас Вячеславу Зинченко инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.

Рассмотрение дела по существу в Шевченковском райсуде Львова начали в 2025 году. Тогда адвокат обвиняемого заявлял об угрозах его подзащитному.

"В руки защиты попали материалы из социальных сетей, в частности "Инстаграм", "ТикТок" и "Фейсбук", из которых четко видно намерения общества, по крайней мере некоторых представителей общества, совершить расправу над моим подзащитным: "Зинченко нужно ликвидировать в СИЗО, потому что создается впечатление, что суд умышленно затягивает дело, есть угроза, что убийцу выпустят", "Почему его не убить?", — говорил Юрий Немировский.

После этого Зинченко каждый раз в суд появлялся в бронежилете и шлеме, пока он сам не отказался от такой защиты.

Во время судебных заседаний изучали ряд доказательств. Среди них — переписки о покупке атрибутов, которые, по версии следствия, Зинченко мог использовать для маскировки, видео с камер, установленных возле места преступления, а также камер, зафиксировавших передвижение подозреваемого по городу.

Кроме этого, исследовались материалы с телефона Зинченко. В устройстве обнаружили геолокационные данные, мемы с нацистской символикой, изображения Фарион, файлы с армейской атрибутикой, изучалась в суде также активность подозреваемого в соцсетях.

"Мы видим 8622 фотографии, отдельные из них отражены в протоколе как скриншоты. В частности, это скриншоты с карт города Львова. В частности приобщена выписка из ГМС на Фарион Ирину Дмитриевну с указанием даты рождения, места жительства, идентификационного кода и паспортных данных", — заявлял прокурор Дмитрий Петлеваный во время заседания суда 25 июня 2025 года.

Сам Зинченко на это ответил утверждением, что хранил в гаджете фото и "других идеологических движений".

"Я хотел подытожить, что в моем телефоне очень много фотографий других идеологических движений, которые наоборот высмеивают пророссийскую позицию. Об этом уже сторона защиты будет докладывать, но хочу подчеркнуть, что очень много фотографий других идеологий есть", – говорил тогда подозреваемый

Сейчас судебные заседания по делу продолжаются. Следующее запланировано на 21 июля.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове стреляли в Ирину Фарион, она умерла в больнице. Практически сразу среди возможных версий относительно мотива убийства назывался, в частности, "заказ России".

При этом, как заявляли в полиции уже после задержания Зинченко, он мог готовить новые убийства. Фарион же, считали правоохранители, была выбрана первой целью, потому что она была наиболее беззащитной.

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