Обходила местность: СБУ задержала российского агента, которая готовила ракетный удар по Запорожью. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентку российского ГРУ, которая готовила ракетный удар по Запорожью. Речь идет о бывшей работнице Пенсионного фонда, завербованной врагом из-за пророссийских комментариев в Telegram-каналах.

Детали сообщили в пресс-службе СБУ 11 августа. Предательнице грозит пожизненное пребывание под стражей.

Детали дела

"Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов получить координаты для новой ракетной атаки по промышленной инфраструктуре Запорожья. По материалам дела, "под прицелом" врага были производственные помещения и опорные электроподстанции, которые питают заводы прифронтового города", – говорится в сообщении.

Агент, выполняя задание врага, обследовала местность в поисках производственных и энергетических объектов. Кроме того, она незаметно выспрашивала нужную информацию у знакомого инженера-программиста с одного из местных машиностроительных предприятий.

Следствие установило, что свои действия женщина согласовывала с кадровым офицером российского ГРУ через анонимный чат в мессенджере. Контрразведка СБУ заблаговременно обнаружила ее деятельность, зафиксировала контакты с куратором и задержала на месте преступления, во время фотофиксации периметра заводского энергообъекта.

Что ждет предательницу

На месте задержания у нее изъяли смартфон с Google-картами, где были обозначены потенциальные цели для оккупантов. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, СБУ задержала агента российской Федеральной службы безопасности, который помогал врагу наводить беспилотники во время массированного удара по Кропивницкому. Предателем оказался 47-летний местный безработный. Киберспециалисты СБУ задержали его во время установки "видеоловушки" вблизи железнодорожного объекта.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала еще одну российскую агентку, которая готовила теракт в центре Днепра. Взрыв должен был произойти возле здания одного из правоохранительных органов в центре города. Фигуранткой оказалась 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая искала "легких денег".

