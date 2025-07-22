Обеспечивали психотропами все регионы государства: в Украине будут судить наркодилеров с ежемесячным оборотом более 7 млн грн. Фото

Расследование деятельности преступной организации, которая имела девять нарколабораторий с ежемесячным оборотом более семи млн грн., завершено. Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении указанной организации, которые занимались изготовлением и сбытом наркотиков по всем регионам страны.

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Фигурантам дела грозит до 12 лет заключения, сообщили в Офисе генпрокурора. В Нацполиции уточнили, что злоумышленники занимались производством психотропов альфа-PVP и амфетамина.

Совокупные мощности нарколабораторий этой ОПГ позволяли изготавливать не менее 50 килограммов наркотовара в месяц. По ценам "черного рынка" это составляет указанные семь миллионов гривен ежемесячного дохода злоумышленников.

Свой товар они доставляли заказчикам, используя услуги логистических компаний, а также путем разложения "закладок". Для реализации запрещенных веществ сообщники создали и администрировали ряд Telegram-каналов, которые использовали для координации заказов и коммуникации с "клиентами".

Как сообщал OBOZ.UA, ликвидация наркоочагов этой группировки сразу в 15 регионах Украины имела кодовое название "Реквием". Правоохранители назвали ее"самой сложной и масштабной спецоперацией в борьбе с наркопреступностью за последние годы".

В ходе спецоперации было проведено 46 обысков на территории четырех областей и столицы. Кроме выявления девяти нарколабораторий, было найдено шесть складов, где хранились наркотики и психотропы.

Всего во время проведения досудебного расследования выявлено и изъято наркотиков на более 55 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

Как теперь отмечают прокуроры, обвиняемым инкриминируется участие в преступной организации; незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или прекурсоров; сбыт наркотических средств, психотропных веществ; а также организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления Национальной полиции совместно с сотрудниками управлений по борьбе с наркопреступностью Нацполиции в Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черниговской и Киевской областях.

Напомним, что правоохранительные органы недавно пресекли незаконный канал поставки психотропных веществ из Украины в Молдову. Там наркопродукцию также распространяли через Telegram-канал и интернет-магазин.

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