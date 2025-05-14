Обезвредили 7 группировок в разных регионах: стали известны подробности крупнейшей спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине. Фото и видео

Операция по ликвидации наркоочагов сразу в 15 регионах Украины имела кодовое название "Реквием". Правоохранители назвали ее "самой сложной и самой масштабной спецоперацией по борьбе с наркопреступностью за последние годы".

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В частности, было обезврежено семь группировок в разных регионах страны, задержаны 67 участников преступных группировок, включая организатора всей схемы. Последний - 32-летний житель Киевщины, ранее судимый за наркопреступления, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Подводя итоги операции "Реквием", в Нацполиции сообщают, что правоохранители провели 230 обысков и "разоблачили межрегиональную преступную организацию, которая изготавливала и сбывала психотропные вещества в промышленных масштабах". Речь идет об альфа-PVP, амфетамине и мефедроне.

"Изъяты наркотики стоимостью более 2 миллиардов гривен. Правоохранители провели многоэтапную спецоперацию на территории 15 областей. Ликвидировали 19 нарколабораторий и 17 складов, и объявили подозрения всем членам группировки", – отметили в полиции 14 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 13 мая было ликвидировано 17 нарколабораторий и 15 складов, которые действовали на территории Черниговской, Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской, Черкасской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областей и города Киева.

К спецоперации были привлечены оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции в сотрудничестве с УБН Главных управлений Нацполиции в указанных областях, оперативники СБУ, работники областных прокуратур и компания по трейсингу виртуальных активов Crystal Intelligence.

Указанный 32-летний глава всей преступной схемы – уроженец Донецкой области, который проживает в Киевской области и ранее был судим за торговлю прекурсорами.

"Группировка имела развитую иерархическую структуру с четким распределением ролей между ее участниками. Одни сообщники координировали бесперебойные поставки прекурсоров для изготовления наркотической продукции из стран ЕС и Азии в Украину. Такой транснациональный транзитный канал, который в кругу злоумышленников называли "Дорогой", наладил сам лидер группировки", – пояснили правоохранители.

Другие дельцы отвечали за надлежащее содержание складов, где фасовали и хранили психотропные вещества, прекурсоры, нужные в "работе" химические соединения и лабораторное оборудование. В дальнейшем такую "продукцию" члены организации передавали другим соучастникам, используя услуги логистических компаний, или путем разложения закладок.

"Еще одно звено дельцов выполняло роль так называемых химиков-лаборантов, в частности в специально оборудованных лабораториях синтезировали прекурсоры в психотропы", – добавили в Нацполиции.

К реализации готового "товара" оптовыми партиями во все регионы Украины были привлечены дистрибьюторы, которые маскировали наркотики в отправлениях и под вымышленными анкетными данными направляли "клиентам", или же создавали "мастерклады".

С целью введения в заблуждение работников служб доставки наркотики также маскировали под различные товары. В частности, наркодельцы из столицы пересылали их под видом продукции интимного назначения, нанося на упаковку фирменные штампы соответствующих магазинов.

Кроме того, злоумышленники создали и администрировали Telegram-каналы и другие веб-ресурсы, на которых рекламировали запрещенные к обороту вещества и коммуницировали с потенциальными "покупателями".

Как мы уже сообщали, ежемесячно участники группировки изготавливали более 700 кг психотропной продукции, что по ценам "черного" рынка составляет более 300 миллионов гривен. Расчеты за реализованную наркопродукцию проводились преимущественно криптовалютой, что обеспечивало анонимность преступной деятельности.

Правоохранители по подсчету деталей спецоперации отчитываются: у всей группировки изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетамина, 250 кг прекурсора фенилнитропропен (200 кг амфетамина), и еще более 17 тонн прекурсоров, из которых можно было бы изготовить около 3,5 тыс. кг готовой "продукции".

Отдельно изъято лабораторное оборудование, банковские карты, "черновые" записи, 26 автомобилей и более 5 миллионов наличных в гривневом эквиваленте.

Общий объем наркотиков, изъятых в ходе проведения следственных действий, эквивалентен 17 миллионам доз. Сбыт такой партии готового "товара" мог принести фигурантам около 2 миллиардов гривен прибыли.

Как добавили в СБУ, в Житомирской области дельцы обустроили подпольный "цех" на территории частного домовладения в городе Звягель. Готовый "товар" фигуранты сбывали с помощью специально созданного Телеграмм-канала, а доставку "заказа" осуществляли через почту.

Эту группировку задержали "на горячем", когда дельцы отправили клиентам новую партию психотропов на 4,5 млн грн.

В Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях фигуранты использовали тематические интернет-платформы и каналы в мессенджерах. А после получения заказов оставляли "продукцию" для покупателей в так называемых "закладках".

Две нарколаборатории в Черкассах ежемесячно изготавливали до 4 кг психотропов на продажу. Лаборатория в Сумской области ежемесячно изготавливала не менее 20 кг психотропных веществ.

А в Харькове работал подпольный цех по производству мефедрона – здесь изъято почти полтонны прекурсоров и семь кг психотропов.

Группа из Львова контрабандой ввозила в Украину российские лекарства с содержанием психотропов. Для рекламы и сбыта нелегального "импорта" дельцы создали отдельный сайт и колл-центр.

"По всем разоблачить фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины", - отметили в ОГПУ. Это, в частности:

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств);

ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли);

ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Таким образом, фигурантам грозит до 12-ти лет заключения.

Напомним, что ранее правоохранительные органы пресекли незаконный канал поставки психотропных веществ из Украины в Молдову. Там наркопродукцию также распространяли через Telegram-канал и интернет-магазин.

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