Изъяли психотропов на 7 млн гривен: украинские правоохранители сорвали наркотрафик в Молдову. Фото и видео

Правоохранительные органы провели спецоперацию, направленную на пресечение незаконного канала поставки психотропных веществ в Молдову. Там наркопродукцию распространяли через Telegram-канал и интернет-магазин.

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О подробностях сообщили в Государственной пограничной службе Украины и Национальной полиции. Сейчас продолжается расследование.

"Украинские и молдавские правоохранители ликвидировали канал контрабанды психотропа Alpha-PVP из Украины в Молдову. Задержан организатор – 26-летний гражданин Молдовы – и его сообщники. Всего разоблачены восемь участников наркогруппировки", – говорится в сообщении.

По информации следствия, психотропные вещества попадали в Украину, откуда женщины-курьеры тайно перевозили их через границу, скрывая в одежде.

В ходе спецоперации правоохранители конфисковали 12 кг Alpha-PVP общей стоимостью более 7 миллионов гривен. Часть изъяли при задержании, остальное – во время обысков. Сейчас шесть подозреваемых находятся под арестом, еще двое – под следствием. Продолжается расследование.

Напомним, в начале мая стало известно, что в Черкасской области полицейские задержали 17 участников наркоорганизации. Злоумышленники ежемесячно зарабатывали более миллиона гривен на торговле метадоном. Преступную организацию создала 33-летняя жительница региона. К своему "бизнесу" она привлекла еще 16 сообщников.

Как сообщал OBOZ.UA, работники Государственного бюро расследований на Львовщине задержали трех местных жителей, которые планировали организовать масштабный бизнес по продаже кокаина. По предварительной информации, наркоторговцы осуществляли свою деятельность при содействии правоохранителей.

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