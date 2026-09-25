Обещали "компенсации": в Украине разоблачили банду, которая обманывала людей. Фото

В Украине правоохранители разоблачили преступную группу, которая обманывала людей под видом выплат компенсаций за некачественные лекарства. Мошенники по телефону убеждали граждан, что для получения денег от государства необходимо сначала уплатить судебный сбор, налог или страховой взнос.

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Организаторам схемы удалось собрать миллионы гривен, а от их действий пострадали десятки людей. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небитов.

Как работала мошенническая схема

Злоумышленники звонили людям и сообщали, что те якобы приобрели некачественные лекарства, за которые государство готово выплатить компенсацию. Однако для её получения потерпевших убеждали сначала уплатить судебный сбор, а впоследствии – налог или страховой взнос.

Мошенники использовали специальную лексику и уверенно представлялись сотрудниками судебной исполнительной или казначейской службы, налоговой службы, страхового фонда или Национального банка Украины.

Во время разговоров они прибегали к психологическим манипуляциям. В одном из случаев для большей правдоподобности одного человека в рамках одной и той же легенды "обрабатывали" сразу несколько псевдогосударственных учреждений.

Мошенники меняли офисы и использовали IP-телефонию

Оперативники Департамента уголовного розыска совместно со следователями выявили и ликвидировали преступную группу, которая обманывала жителей различных регионов Украины.

Для конспирации фигуранты постоянно меняли офисы, которые арендовали на подставных лиц. Также они использовали IP-телефонию. Правоохранители установили десятки пострадавших, а четверо фигурантов уже получили подозрения.

По словам Андрея Небитова, организаторы мошеннической схемы собрали миллионы гривен. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Полиция призывает проверять информацию

В полиции подчеркивают, что после завершения телефонного разговора следует проверить полученную информацию непосредственно в государственном учреждении. В частности , необходимо выяснить, существует ли вообще программа, о которой рассказывают по телефону.

Правоохранители отмечают, что мошенники целенаправленно используют человеческие страхи и доверчивость. Если возникли сомнения, советуют положить трубку и не переводить деньги неизвестным лицам.

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