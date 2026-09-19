Первые iPhone 18 Pro Max не доехали до Украины: что произошло и кто стал их "владельцами". Фото

Украинские таможенники зафиксировали первые попытки незаконного ввоза в страну новых iPhone 18 Pro Max. Гаджеты пытались перевезти через границу двое молодых людей.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба. Телефоны изъяли, а на нарушителей составили протоколы за недекларирование товаров.

Новые iPhone 18 пытались незаконно ввезти в Украину

Незаконно ввезти в Украину iPhone 18 пытались двое жителей Львовской области. Для этого 32-летний мужчина и 24-летняя женщина выбрали полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор".

В ходе досмотра транспортных средств таможенники обнаружили новые смартфоны Apple iPhone 18 Pro Max. Гаджеты не были задекларированы, а их стоимость превышала установленный лимит для ввоза товаров без письменного декларирования и уплаты соответствующих таможенных платежей.

"По данным фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Гаджеты изъяты", – говорится в сообщении.

Напомним, на фоне массового ввоза в Украину контрабандных iPhone Государственная таможенная служба запустила новый онлайн-сервис, который позволяет по IMEI проверить, есть ли данные о мобильном телефоне в сведениях о его таможенном оформлении в Украине. Это может быть полезно, в частности, покупателям, которые хотят узнать о происхождении смартфона перед покупкой.

Как писал OBOZ.UA, официальные продажи новых iPhone в Украине начнутся 25 сентября. Накануне старта продаж ритейлеры уже открыли предзаказ на модели 18 Pro и Pro Max. Их официальная стоимость в зависимости от объема встроенной памяти составляет от 78 до 158 тыс. грн за iPhone 18 Pro и от 85 до 165 тыс. грн за Pro Max.

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