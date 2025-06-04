Обещал 'бронь' за $2500: в Одесской области поймали на взятке инспектора ТЦК. Фото и видео

В Одесской области правоохранители задержали инспектора районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в вымогательстве взятки. За 2500 долларов он обещал "бронь" от мобилизации.

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Об этом сообщила полиция Одесской области. Следствие установило, что фигурант требовал деньги от работника одного из предприятий в обмен на обещание зачисления на воинский учет и бронирование для избежания службы.

Мужчину задержали во время получения всей суммы. Деньги изъяли в качестве вещественного доказательства. После этого инспектору объявили подозрение в получении неправомерной выгоды должностным лицом по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 448 144 гривны.

Как сообщал OBOZ.UA, также на Ивано-Франковщине был разоблачен один из начальников ТЦК. Однако этот чиновник фальсифицировал данные о мобилизованных – оформлял якобы привлечение людей в армию, снимал их с учета и выдавал направления в три разные воинские части. При этом военный точно знал, что указанные лица фактически не были мобилизованы.

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего из Киева и жителя Харькова по подозрению в организации незаконного выезда четырех мужчин за границу. За "комфортный тур" с использованием служебного авто и связей злоумышленники требовали 50 тысяч долларов.

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