'Россия ничего не получит и все проиграет': Зеленский рассказал о синхронизации украинских и мировых санкций против страны-агрессора. Видео

Вместе с европейскими, а также азиатскими партнерами Украина 27 мая ввела санкции против дополнительных компаний и людей, способствующих России в ее вооруженной агрессии против нашего народа. Всего под строгие запреты и ограничения попали уже 220 юридических и 51 физическое лицо, не все находятся на территории РФ, но давление будет оказано на каждого.

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Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский, обратившись к народу через пресс-службу своего Офиса. Он поблагодарил своих коллег, которые присоединились к комплексу мер против спонсоров страны-террориста (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию – прямо или косвенно. Каждый такой человек будет заблокирован, и наши украинские санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира", – подчеркнул гарант.

Зеленский добавил, что в начале полномасштабного вторжения Россия смотрела на мир как на себя в зеркало. Кремль был убежден, что остальные также обесценивают и презирают жизни миллионов людей, считают себя хозяевами судеб своего народа. Однако цивилизованное общество показало, насколько сильно Путин заблуждался и все, кто идет против мира, становится маргиналом.

"Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты – еще более масштабные", – сказал президент.

В своем обращении Зеленский обратился со словами благодарности к Японии, Финляндии, Канаде, Исландии и Германии. Эти страны продолжают содействовать Украине в защите ее земли и облагают оккупантов невиданными, беспрецедентными санкциями.

"Следующую неделю тоже сделаем сильной с точки зрения нашего сотрудничества с партнерами. Ни недели не теряем. И, как всегда, спасибо нашим воинам, каждому и каждому, кто особенно отличился на прошедшей неделе", – сказал политик.

Лидер нации обозначил, что вклад каждого украинца в Победу, крайне важен. Это касается тех защитников, кто ведет бои на сложном, изматывающем Донецком направлении, помогает солдатам в тылу, высылает помощь из-за границы.

"Как всегда – крепкие, как всегда – вы очень эффективны! Слава всем, кто защищает наше государство! Слава всем помогающим!", – заключил Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что преступление РФ в Днепре 26 мая унесло жизни уже двух человек, однако разбор завалов еще не завершился. Украина сделает все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки большего количества и качества систем ПВО – это буквально ежедневный вопрос работы с партнерами.

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