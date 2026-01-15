В Украине национализировали имущество российского бизнесмена на 21 млн грн: что конфисковали

В Украине частично национализировали крупнейший производитель вагонов – Крюковский вагоностроительный завод на Полтавщине. Речь идет о доле акций предприятия, которая принадлежала российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову.

О соответствующем решении сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС). Отмечается, что Гамзалов был владельцем 25% акций КВСЗ стоимостью более 21 млн грн – их взыскали в доход государства.

"Взыскать в доход государства активы, а именно 25% от общего количества акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" в количестве 28 669 889 штук номинальной стоимостью 21,5 миллиона гривен, принадлежащих компании OW Capital Management GMBH и в отношении которых Гамзалов может совершать действия, тождественные по содержанию осуществления права распоряжения ими", – заявили в суде.

Что предшествовало

Миноритарным акционером одного из старейших машиностроительных предприятий Украины россиянин стал в 2012 году – акции он купил через австрийскую OW Capital Management. Среди других владельцев завода украинский предприниматель Владимир Приходько (45%) и эстонская компания Skinest Finants (25%), подконтрольная бизнес-партнеру Приходько Олегу Осиновскому.

После начала полномасштабной войны в Украине Министерство юстиции подало иск с требованием конфисковать его активы за поддержку российской агрессии против Украины – он возглавляет совет директоров производителя вагонов "Завод металлоконструкций" в Саратовской области РФ. После этого долю Гамзалова арестовали и передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По данным Центра противодействия коррупции, среди клиентов одной из компаний россиянина – оборонные гиганты РФ, которые строят атомные подводные лодки и военные корабли. Кроме того, в 2022 году менеджмент Крюковского завода, вероятно, покупал комплектующие в РФ по завышенным ценам (более чем на 192 миллиона гривен), хотя существовали украинские аналоги.

