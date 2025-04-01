Настоятелю Святогорской лавры УПЦ МП продлили содержание под стражей: в чем его обвиняют

Настоятеля Святогорской лавры Украинской православной церкви Игоря Яковенко будут удерживать под стражей как минимум до конца мая 2025 года. Хотя защита предлагала отпустить митрополита УПЦ МП Арсения под залог, на поруки или под домашний арест, суд согласился на требование прокуратуры.

Видео дня

Соответствующее решение было вынесено Славянским горрайонным судом Донецкой области. В Святогорской лавре подтвердили, что речь в решении суда идет именно о митрополите Арсении.

Согласно решению суда, настоятеля Святогорской лавры будут держать под стражей еще 60 суток, как об этом ходатайствовала сторона обвинения. Сторона защиты предлагала освободить подозреваемого под залог, взять на поруки сразу 11 нардепов или под домашний арест.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе Днепра с апреля 2024 года. Следующее заседание суда по делу настоятеля Святогорской лавры может состояться 14 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский своим указом в последние дни 2022 года приостановил гражданство более десяти священников УПЦ МП. В их числе и Игорь Яковенко, викарий Донецкой епархии, митрополит и наместник Свято-Успенской Святогорской лавры.

Игорь Яковенко (1968 г.р.) родился в России, а учился в Московской духовной семинарии. Только после пострига Арсений попал в Петропавловский храм, Красный Лиман на Донбассе, а в 1993 году его перевели в Свято-Успенский монастырь.

С начала русско-украинской войны имя митрополита Арсения не раз фигурировало в политических скандалах. Он называл войну на востоке Украины "гражданским конфликтом", обвиняя Украину в ее развязке.

Однако сейчас митрополит подозревается в публичном распространении данных о местоположениях ВСУ.

В частности, в сентябре 2023 во время проповеди митрополит Арсений рассказал (соответствующий фрагмент на видео начинается с 01.13 мин) верующим о блокпостах подразделений Вооруженных сил Украины, СБУ, Национальной полиции и других структур на территории Святогорской громады.

Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности является нарушением закона – часть 2 статьи 114-2 УКУ. По указанной статье в случае доказанности вины митрополиту грозит до 8 лет лишения свободы.

Кстати, напомним, что функционеры именно УПЦ МП подпольно производили вино в Киевской и Ривненской областях. Реализовывали фальсификат они розничными и оптовыми партиями.