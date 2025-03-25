Церковники УПЦ "гнали" и продавали украинцам поддельное вино: где можно было купить опасный алкоголь

Функционеры Украинской Православной Церкви (УПЦ) подпольно производили вино в Киевской и Ривненской областях. Реализовывали фальсификат розничными и оптовыми партиями.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: примерная стоимость изъятой продукции составляет 1,8 млн грн.

"Разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях, организованного функционерами УПЦ. Детективы БЭБ провели 13 санкционированных обысков, на территории Киевской и Ривненской областей, по адресу расположения незаконного производства, в транспортных средствах и по месту жительства фигурантов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: из незаконного оборота было изъято около 20 тыс. литров "опасного для жизни и здоровья людей" алкоголя. Кроме того, во время обысков были изъяты:

оборудование для розлива винной продукции;

черновые записи;

компьютерная техника;

финансово-хозяйственная документация;

флешносители и т.д.

В то же время, подделывают алкоголь в Украине не только функционеры УПЦ. К примеру, ранее в Днепропетровской области выявили нелегальное производство коньяка. Оно было налажено на производственных мощностях компании, которая ранее была лишена лицензии. При этом продукцию делки разливали в 6-литровые пластиковые емкости с этикетками производителя минеральной воды.

"Детективы БЭБ изъяли более 6 тыс. литров неучтенного спирта, комплектующие с линии разлива алкогольной продукции, свыше 1 000 бутылок коньяка без марок акцизного налога, свыше 1 800 литров жидкости с запахом спирта, черновые записи с объемами изготовленной вне учета подакцизной продукции и т.д. ... В ходе обыска упомянутых помещений детективы Бюро обнаружили действующих работников комбината, производивших алкогольную продукцию под маркой уже лишенной лицензии компании", – рассказали в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и бензин. К примеру, ранее в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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