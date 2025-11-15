Нашли интересные документы о движении средств: НАБУ начинает финансовое расследование в операции 'Мидас'

После проведения негласного этапа и обысков по делу разоблачения коррупции в сфере энергетики "Мидас" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сейчас переходит к этапу финансового расследования. Для него потребуется сотрудничество с иностранными правоохранителями и Государственной службой финансового мониторинга.

Новый этап будет предусматривать отслеживание движения средств. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат".

"Представьте себе транзакции, которые происходили в этом "офисе" (где фигуранты обсуждали схемы и распределяли деньги – Ред.), и теперь что нужно сделать? Нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за рубежом", – объяснил он.

По имеющейся информации, фигуранты также часто использовали криптовалюту, а это усложняет расследование.

"Нам нужна будет помощь правоохранителей других стран. Возможно, нужно будет решать вопрос о создании совместных следственных групп, которые демонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", – отметил директор НАБУ.

Кривонос отметил важность сотрудничества с Госфинмониторингом и выразил надежду, что оно будет конструктивным. В то же время он признал, что по нескольким чувствительными производствами Бюро ожидает ответа от этого ведомства "аномально долгое время".

По словам директора, сейчас НАБУ будет отправлять много соответствующих запросов, чтобы Госфинмониторинг установил транзакции, которые происходили.

"Служба финансового мониторинга – это финансовая разведка, которая взаимодействует с финансовыми разведками других наших стран-партнеров и может в оперативном плане получать движение средств и подозрительные транзакции, которые имеют признаки легализации отмывания средств", – объяснил Кривонос.

Он напомнил, что во время документирования было установлено, что через "офис" прошло около 100 млн долларов, средства выводились в больших объемах за границу.

"Это то, что мы установили оперативным путем. Это может быть гораздо больше", – отметил директор НАБУ.

Кривонос добавил, что во время обысков были изъяты интересные документы, на который можно увидеть процесс движения средств. Однако еще надо точно установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в другие активы за рубежом.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что в рамках расследования надо расшифровать более 30 кличек, которые использовали фигуранты дела.

"Это не один, не два и не три десятка... Это могут быть и должностные лица и просто люди, которые пользовались услугами этого "офиса", – сказал он.

Руководители САП и НАБУ также сообщили, что в записях есть разговоры о причастности к делу других правоохранительных органов, но отметили, что среди них нет Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики до сих пор работают ключевые фигуры из окружения Германа Галущенко – Александр Белоус, Людмила Кравченко, Александр Рувин и Инна Емельянова, которых называют "людьми Миндича" и связывают с коррупционными влияниями и старыми схемами.

А в НКРЭКУ на высокой должности остается Дмитрий Миронюк, родной брат фигуранта "пленок Миндича", что усиливает подозрения относительно сохранения контроля клана над регулятором, заявил нардеп Ярослав Железняк

