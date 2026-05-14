Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения по делу о государственной измене: где он будет ждать суда. Фото

В четверг, 14 мая, народному депутату Украины Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене, избрали меру пресечения. Парламентарию назначили безальтернативное содержание под стражей до 5 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Его обвиняют в умышленном вреде информационной безопасности Украины, в частности в помощи России проводить подрывную деятельность против Украины.

Что известно

По данным следствия, Дубинский распространял в Telegram, Facebook и Instagram сформированные на российских нарративах материалы, дискредитируя государственную политику Украины и создавая предпосылки для срыва мобилизации.

Во время заседания следственный судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права на залог.

Что предшествовало

В четверг, 14 мая Дубинскому, который уже находится под стражей, сообщили о новом подозрении в государственной измене. По данным следствия, из СИЗО он продолжал антиукраинскую деятельность. Материалы нардеп передавал через адвокатов. Те приносили ему в СИЗО ноутбуки без интернета. На них он писал тексты, записывал видео и оставлял инструкции, как публиковать материалы.

После выхода из СИЗО адвокаты передавали эти материалы человеку, который руководил его страницами. По данным следствия, это его гражданская жена, которая живет в Барселоне. Известно, что в 2021-2022 годах она вместе с матерью депутата купила там две квартиры почти за 400 тысяч евро. Большинство денег, по предварительным данным, поступило от гражданок России. Эти факты еще проверяют.

Дело Дубинского

В сентябре 2024 года ГБР завершило следствие в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в государственной измене. По данным следствия, среди фигурантов – экс-нардепы Андрей Деркач и Александр Дубинский. Они входили в организацию, созданную российским Главным разведуправлением, которая имела иерархическую структуру и финансировалась через спецслужбы РФ.

Тогда в ГБР сообщили, что группу разоблачили в ноябре 2023 года. В нее входили действующий и бывший нардепы, помощник одного из них и экс-прокурор.

