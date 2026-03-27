Нардеп 'Юзик' выехал из Украины на следующий день после допроса в НАБУ: где находится и что известно

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Коряченков, известный как "Юзик", покинул Украину 14 марта – на следующий же день после допроса НАБУ. Он выехал через пункт пропуска "Краковец" и сейчас находится в Испании, где живет его семья.

Об этом говорится в расследовании Михаила Ткача. Украинская Правда опубликовала видеоматериал на YouTube.

Известно, что 13 марта Коряченков находился на допросе в НАБУ. А на следующий день он выехал из Украины на собственном автомобиле и направился в Испанию – на побережье Коста-Брава, недалеко от Барселоны, где с начала полномасштабного вторжения живет семья народного депутата.

В свою очередь Юрий Коряченков заявил, что находится за границей в отпуске за свой счет и подчеркнул, что его выезд является законным. В то же время он отказался комментировать сам факт допроса, посоветовав обратиться за информацией в НАБУ.

В комментарии депутат отметил, что его жена приобрела квартиру в Испании, однако не смог уточнить ни ее площадь, ни стоимость. По его словам, эти данные должны быть отражены в декларации. Кроме того, Юрий не смог ответить, где и кем работает его жена.

Во время разговора депутат путался в ответах относительно частоты своих поездок в Испанию. В то же время он признал, что посещал семью в январе, феврале и марте, в частности провел там семь дней в феврале во время командировки.

