"Депутат или работает, или воюет": Арахамия объяснил, что предусматривает новая инициатива президента

Парламентская фракция "Слуга народа" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский в своем предыдущем заявлении не имел в виду принудительную мобилизацию народных депутатов. Речь шла об обсуждении изменений в законодательство, которые позволят парламентариям быть военнослужащими.

Об этом свидетельствует комментарий лидера фракции Давида Арахамии, предоставленный украинскому медиа ее пресс-службой. По его словам, есть то, "что сказал президент", а есть "определенные отрывки, слова, которые были произвольно интерпретированы".

"Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте", — сказал парламентарий.

Арахамия добавил, что были определенные запросы от народных избранников о "желании присоединиться к ВСУ", но"законодательство этого не позволяет".

"Есть отдельные коллеги, которые прикреплены в определенных подразделениях, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военнослужащие, а депутаты парламента. Очевидно, именно это имелось в виду. Что президент готов проговаривать с парламентом законодательные изменения, которые позволят депутатам быть военнослужащими", – говорит он.

Что предшествовало

Незадолго до этого, в начале марта 2026 года Верховная Рада столкнулась с обострением парламентского кризиса в Украине. В зале критически не хватает голосов для принятия важных законов, а десятки депутатов, преимущественно из "Слуги народа", заявляют о желании сложить мандат и уйти из политики.

Согласно заявлениям руководства фракции, около 40–60 парламентариев выразили желание уйти из Рады. Основные причины, которые озвучивают в кулуарах – усталость, низкие зарплаты и усиление работы НАБУ и САП по делам о "зарплатах в конвертах".

Напомним, по этому поводу Владимир Зеленский пригрозил отправить их на фронт. По его словам, нардепы должны выбрать: или работать в Верховной Раде, или защищать страну с оружием в руках.

"Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и нужно защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется или служить в парламенте согласно украинскому законодательству, или я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте", — сказал он во время встречи с журналистами 14 марта, отметив, что готов обсудить соответствующие изменения в закон о мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, парламентарий Юрий Федоренко, который был командиром 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", находился в избирательном списке партии "Слуга народа" под №158. Он лично обратился в ЦИК с заявлением об отмене его регистрации кандидатом в народные депутаты.

