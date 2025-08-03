'Нам есть кого разоблачать в коррупции': глава НАБУ озвучил 'План Б' на случай новых попыток ликвидировать независимость

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) намерено усилить борьбу с топ-коррупцией и увеличить количество громких дел. В то же время Бюро готовится к новой волне давления.

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Об этом заявил директор бюро Семен Кривонос в интервью BBC Украина. Так, отвечая на вопрос о возможных попытках ограничить независимость НАБУ и САП, он заявил, что есть "План Б".

"План Б": эффективность и громкие разоблачения

По его словам, общественная поддержка – ключевая защита для НАБУ в случае политического давления или угроз его полномочиям. Директор бюро отметил, что во время последних событий многое переосмыслил.

"План Б – это усиливать нашу эффективность и увеличивать количество громких разоблачений. Тогда общество будет больше нам доверять. И защитит нас в любой попытке уничтожить нашу независимость. Я надеюсь, что мы доверие общества завоюем и оправдаем его запрос на справедливость. Нам очень много надо работать. Я многое понял и услышал во время этих событий. Нам есть кого разоблачать и что разоблачать в смысле коррупции", – заявил Кривонос.

Новые вызовы и политическое давление

Кривонос также открыто признал, что вероятность новых атак на антикоррупционные органы сохраняется.

"Я абсолютно убежден, что попытки могут продолжаться. Давление всегда будет, потому что НАБУ – это тот орган, который наряду с САП расследует топ-коррупцию. И давление может быть и со стороны власти, и олигархических групп. Мы готовы к этому. Грязная кампания и заказные материалы не прекращаются - они продолжают публиковаться на анонимных телеграмм-каналах", – объяснил он.

Сотрудничество с ВСК и проверки

Кроме того, бюро находится под пристальным вниманием временной следственной комиссии Верховной Рады, которая, по словам Кривоноса, направляет многочисленные запросы. Несмотря на это, НАБУ готово к сотрудничеству с ВСК и открыто для предоставления всей необходимой информации.

"Есть еще созданная ВСК в Верховной Раде, которая расследует якобы коррупцию в правоохранительных органах. Но особое внимание эта ВСК уделяет НАБУ. Они активно собирают и направляют нам запросы. Мы готовы предоставлять любую информацию, приходить на ВСК, все объяснять. Но я хочу сказать, что НАБУ эффективное. Это должно знать украинское общество", – добавил он.

Что предшествовало

В четверг, 31 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за президентский законопроект №13533, который возвращает независимость ключевым антикоррупционным органам – Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Этот шаг восстанавливает их автономность после попыток ограничить полномочия, вызвавших громкий общественный резонанс и беспокойство международных партнеров Украины.

В тот же день Зеленский подписал закон и поблагодарил народных депутатов за поддержку его законопроекта, направленного на гарантии независимой работы антикоррупционных органов и всех правоохранительных структур. После этого документ был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины", то есть с 1 августа он вступает в силу.

Как сообщал OBOZ.UA, с 2016 по 2025 год НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

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