В Киеве задержали военного, который за вознаграждение переправлял уклонистов через границу. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали военнослужащего, который, по информации следствия, организовывал нелегальную переправку уклонистов в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 9200 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

Так, следователи разоблачили 39-летнего военного одной из воинских частей Харьковщины. Мужчина решил заработать на желающих избежать службы в армии, организуя незаконные "туры" в Европу.

"Для воплощения нелегального путешествия делец разработал детальный план перевозки мужчин и до мелочей продумал их маскировку. Поездка состояла из двух частей: переезд из Киева в Буковину и непосредственное пересечение границы", - уточнили в пресс-службе.

Согласно плану "бизнесмена" мужчины должны были самостоятельно приобрести военную форму и одеть ее в поездку, а переправщик – оформить документы о якобы служебной командировке псевдовоенного. Это было необходимо для беспрепятственного проезда через блокпост. Для убедительности злоумышленник рассказывал о своем знакомом, которому удалось выехать из страны по этой же схеме. Такой "тур" в Румынию стоил желающим 9200 долларов.

Полицейские задержали переправщика сразу после получения средств. Во время проведения обыска у него обнаружили и изъяли деньги, банковские карты и черновые записи. По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу Украины. Организатор "бизнеса" брал за свои услуги 20 тысяч долларов США.

