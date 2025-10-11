Обещал исключить с учета за $20 тысяч: в Днепре на получении взятки поймали работника ТЦК. Фото

В Днепре разоблачили военнослужащего одного из районных ТЦК и СП, который организовал схему уклонения от мобилизации. За 20 тысяч долларов он обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы признать лиц непригодными к службе и снять их с воинского учета.

Задержали мужчину 8 октября во время получения части неправомерной выгоды – 4100 долларов. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как военнослужащий ТЦК и СП помогал уклонистам

По данным правоохранителей, подозреваемый обещал за деньги повлиять на членов военно-врачебной комиссии для признания определенных лиц непригодными к службе в армии, а в дальнейшем и исключить их военного учета.

Следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативниками управления стратегических расследований под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона разоблачили военнослужащего "на горячем", когда тот получал часть взятки в размере 4100 долларов.

Во время личного обыска у задержанного изъяли деньги, мобильные телефоны, а во время обыска автомобиля и жилья – военно-учетные документы на разных лиц.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который, по информации следствия, организовал схему для уклонистов. Злоумышленник за 13 тысяч долларов обещал "решение вопросов" с ТЦК и фиктивное трудоустройство на критически важном предприятии.

