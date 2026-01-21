На Тернопольщине мажоры после устроенного ДТП избили военного и пытались замять дело 'с помощью ТЦК': разгорелся скандал. Видео

В Кременце Тернопольской области группа молодых людей на квадроциклах после ДТП избила майора ВСУ Николая Духанова, который возвращался из отпуска. После драки, как сообщается, к нему подошел подполковник местного ТЦК СП и пытался запугать офицера.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщила жена офицера Татьяна Штан. Она рассказала, что за два дня до конфликта Духанову дали разрешение вернуться домой и отпраздновать день рождения.

Что известно

Инцидент с избиением в Кременце произошел вечером 11 января 2026 года. В одном из местных Telegram-канале обнародовали видео, на котором видно, что несколько мужчин возле квадроцикла и автомобиля бьют военного. Отходят, а затем снова набрасываются на офицера.

Штан подтвердила, что на видео Духанов.

"В городе Кременец на центральной улице ему под заднее колесо влетел квадроцикл, без номерных знаков с пьяным водителем. Коля вышел из машины, чтобы рассмотреть повреждения, и в этот момент водитель другого квадроцикла, который стоял на обочине, подходит и бьет, без диалога и споров, мужчина защищается, другой водитель с квадроцикла, который попал в ДТП, подскакивает и тоже начинает его бить", – отметила женщина.

На место прибыла полиция для оформления ДТП и снятия побоев, однако молодые люди не убежали, а наоборот, начали словесно оскорблять мужчину. После этого на место приехали их знакомые и начали предлагать деньги, чтобы "замять" дело. У офицера диагностировали перелом носа со смещением.

Сам Духанов заявил, что приехал даже замглавы Кременецкого ТЦК, который, по его словам, начал угрожать ВСП, расспрашивая, почему он "оставил часть без разрешения". Штан подтвердила слова своего мужа.

"Он спрашивал, Коля боевой офицер, потому что едет в часть на западе Украины. Собственно, он стоял и искал, где бы прижать военного, который добровольцем пошел служить в 2015 году, отслужил, записался в резерв и снова пошел на службу с первых дней полномасштабного вторжения", – написала она.

Реакция полиции и ТЦК

Пресс-служба полицейского управления Тернопольской области заявила, что открыла уголовное производство по статье 125 УКУ. В комментарии OBOZ.UA, правоохранители заявили, что уже опросили участников события свидетелей и очевидцев, обработали записи с камер видеонаблюдения и направили пострадавшего на судмедэкспертизу.

"После получения выводов действиям фигурантов будет дана окончательная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение", — информируют правоохранители, добавив, что следствие продолжается.

В то же время в Тернопольском ОТЦК заявили опроведении собственного расследования.

"По поводу отдельных комментариев относительно присутствия на месте происшествия лица, которое представило себя как "подполковник ТЦК", информируем, что руководство областного территориального центра комплектования и социальной поддержки выясняет, действительно ли на видео военнослужащий ТЦК. Мы принимаем меры по идентификации указанного гражданина", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе суд избрал меру пресечения трем работникам ТЦК, которых подозревают в вымогательстве денег и незаконном лишении свободы мужчины. По версии следствия, речь идет о похищении во время мобилизационных мероприятий с целью получения выкупа.

Как сообщал OBOZ.UA, работник тернопольского ТЦК СП Вадим Дячук за то, что в служебном авто бил мобилизованного, оскорблял и снимал все это на камеру, был отправлен на фронт . Ранее он служил в патрульной полиции и одновременно получал пенсию, вероятно, по инвалидности.

