В Одессе арестовали трех работников ТЦК: подозревают в похищении мужчины с целью выкупа. Фото
В Одессе суд избрал меру пресечения трем работникам территориального центра комплектования, которых подозревают в вымогательстве денег и незаконном лишении свободы мужчины. По версии следствия, речь идет о похищении во время мобилизационных мероприятий с целью получения выкупа.
Всех подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога. Об этом сообщил Киевский районный суд города Одессы.
Так, несколько дней назад во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы трое сотрудников ТЦК вместе с представителем общественной организации противоправно лишили свободы мужчину.
По данным следствия, они применили физическое принуждение, силой посадили потерпевшего в автобус и около часа возили его по городу.
Параллельно с этим подозреваемые требовали у мужчины 6 тысяч долларов США за так называемое решение вопроса и обещали не доставлять его в районный территориальный центр комплектования. Действия фигурантов квалифицированы как вымогательство и незаконное лишение свободы.
Рассмотрев ходатайство стороны обвинения, следственный судья удовлетворил его в полном объеме.
Всем четырем подозреваемым – трем работникам ТЦК и представителю общественной организации – избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
В то же время отмечается, что постановления следственного судьи пока не вступили в законную силу. Согласно статье 62 Конституции Украины, лица считаются невиновными в совершении преступления, пока их вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
