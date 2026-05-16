На Прикарпатье мужчина выпахал на огороде боеприпасы и забрал себе: как его наказал суд

В Калушском районе, на Прикарпатье, мужчина, во время распашки земли, обнаружил боеприпасы: он разобрал опасную находку и забрал взрывчатое вещество. Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

В то же время с учетом определенных обстоятельств, суд вместо реального отбывания наказания установил мужчине испытательный срок продолжительностью один год. Об этом говорится в приговоре Долинского районного суда.

Детали дела

По имеющейся информации, осенью 2023 года вблизи села Пшеничники мужчина во время обработки земельного участка обнаружил боеприпасы неустановленного образца. Он разобрал их и забрал сыпучее вещество серого цвета, которое поместил в банку и незаконно хранил в своем доме.

В феврале 2026 года во время обыска в его доме правоохранители обнаружили стеклянную банку с нитроцеллюлозным бездымным порохом со стабилизатором общей массой 93 грамма.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

Во время подготовительного судебного заседания обвиняемый признал свою вину и заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, однако освободил от его реального отбывания, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.

В течение испытательного срока мужчина обязан не выезжать на постоянное проживание за пределы Украины без разрешения и сообщать уполномоченные органы об изменении места жительства.

"Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы, приговор вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции, если он не будет отменен", – говорится в судебном решении.

