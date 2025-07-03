В Киеве разоблачили мужчину, который хранил дома взрывчатку и боеприпасы. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который хранил у себя дома целый арсенал. Во время обыска у злоумышленника нашли и изъяли взрывчатку и боеприпасы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет заключения.

"Так, во время проведения обыска в квартире местного жителя правоохранители изъяли около 200 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, а также тротил. Владельца дома, 49-летнего уроженца Киева, следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение патронов и боеприпасов, а также то, с какой целью мужчина их хранил у себя. По данному факту открыто уголовное производство, а киевлянину сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в одном из отелей города произошла стрельба. Чтобы задержать злоумышленника, правоохранители провели специальную операцию.

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