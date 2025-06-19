На Львовщине в ТЦК умер мужчина, который жаловался на жгучую боль в сердце: подробности

В Стрыйском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки умер 50-летний военнообязанный Алексей Науменко. Мужчину в помещение ТЦК ночью доставила полиция.

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Алексей Науменко умер в учреждении около часа ночи. Об этом рассказали во Львовском областном ТЦК.

Как отмечается, человек в ТЦК "был приглашен полицией", и произошло это 17 июня, "около 22:30". Военнообязанный не имел военно-учетного документа, и после введения военного положения "ни разу не появлялся в РТЦК и СП". Также у Алексея Науменко отсутствовали сведения о прохождении ВВК.

"Соответственно, гражданин совершил правонарушение согласно ст. 210-1 КУоАП", – заявили в ТЦК.

Около 00:55 мужчина пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь.

"Карета скорой прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии", – отметили в ТЦК.

Медики пытались реанимировать мужчину, однако, к сожалению, эти меры не дали результатов.

По предварительной версии врачей, у мужчины произошел инфаркт, говорят в ТЦК и добавляют, что причина смерти будет установлена при проведении экспертизы судебно-медицинским экспертом при вскрытии тела.

"Следственно-оперативная группа Стрыйского РУП ГУМВД во Львовской области при осмотре тела гражданина Науменко внешних телесных повреждений не обнаружила. Остальные обстоятельства выясняются. По данному факту назначено служебное расследование. Выражаем искренние соболезнования семье покойного", – добавили в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, мужчин с инвалидностью могут призвать на военную службу, но только при отдельных обстоятельствах. Мы выясняли, при каких именно условиях могут мобилизовать военнообязанных граждан с инвалидностью.

Напомним, что на Волыни военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Но ВВК пришла к противоположному выводу, и суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

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