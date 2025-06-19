Есть три фактора: при каких условиях могут мобилизовать мужчин с инвалидностью

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Согласно действующему законодательству, лица с инвалидностью не подлежат мобилизации, но могут быть исключения.

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Мужчин с инвалидностью все же могут призвать на военную службу, но только при отдельных обстоятельствах. OBOZ.UA выяснял, при каких условиях могут мобилизовать военнообязанных граждан с инвалидностью.

Согласно ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", если военнообязанный гражданин Украины приобрел статус инвалидности согласно решению медицинской комиссии или в порядке, установленном законодательством, он не может быть мобилизован.

Мобилизация лиц с инвалидностью I, II и III группы не касается и тех, кому военно-врачебная комиссия назначила пересмотр через полгода-год после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности. На указанный период в 6-12 месяцев военнообязанный освобождается от службы в рядах ВСУ.

Человека с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ только при определенных обстоятельствах:

– Статус инвалидности был аннулирован по решению военно-врачебной комиссии;

– Человек не получил отсрочку;

– Военнообязанный не состоит на учете в ТЦК и СП, а также не предоставил документ, подтверждающий наличие инвалидности.

Кроме того, человек с инвалидностью может вступить в ряды ВСУ по добровольному согласию. Если такой мужчина не имеет серьезных проблем со здоровьем, то он может подписать с ВСУ контракт и идти защищать страну.

Напомним, в Черкассах суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который уклонился от мобилизации, объясняя это религиозными убеждениями. Его признали виновным и приговорили к трем годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни военнообязанный мужчина проигнорировал повестку, потому что считал себя непригодным к военной службе из-за плохого зрения. Но ВВК пришла к противоположному выводу, и суд признал его виновным в нарушении мобилизации и приговорил к трем годам лишения свободы.

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