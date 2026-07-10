"На колени!" В "Украинской бронетехнике" показали видео задержания Полывяного и призвали к широкому освещению

"Украинская бронетехника" показала видео задержания первого заместителя директора предприятия Максима Полывяного. По их словам, силовики Службы безопасности Украины направили на него оружие, били по ногам и надевали наручники.

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Мужчины в кадре использовали нецензурную лексику: "На колени, г****н, б***ь!". Кадры публикует пресс-служба "Украинской бронетехники".

Как говорится в сообщении, силовики затаскивали его в туалет, бросали на пол и били по голове.

"Затем его ведут в гостиную, где, наконец, один из них представляется и включает камеру – начинается запись "следственного действия". Позже нашего коллегу госпитализируют, а СБУ в пресс-релизе сообщит, что во время следственных действий к никому физическое насилие не применялось и замечаний не поступало…", – говорится в сообщении.

Также там добавляют, что Украина веками с оружием в руках отстаивает независимость и собственные ценности, тогда как Россия – милицейская страна бесправия и унижения, поэтому, помня о десятках тысяч погибших в этой войне, никто не имеет права позволить России появиться в Украине, как говорят в "Украинской бронетехнике".

Сам Максим Поливьяный – заместитель генерального директора ООО "Украинская бронетехника". Офицер запаса, 49 лет, живет один, заботится о пожилых родителях. 23 года работает в оборонном секторе. С начала полномасштабного вторжения он подготовил и выполнил более 150 государственных контрактов, по которым наши защитники получили тысячи тонн боеприпасов, вооружения, бронетехники и дронов. Как говорится в сообщении, в его дом ворвались девять русскоязычных сотрудников СБУ, которые прибегали к угрозам оружием, использованию наручников и пыткам.

"Я попросил предоставить мне возможность воспользоваться помощью адвоката. Моя просьба вызвала лишь смех у присутствующих. Трое человек силой затащили меня в туалет, повалили на пол и начали наносить мне удары по голове, туловищу и ногам. Они избивали меня, угрожали и унизительно оскорбляли. Мне было настолько больно, что я даже не мог поднять голову, не говоря уже о том, чтобы выполнить их требования. Позже у меня начались сильная головная боль, головокружение и тошнота. Я был вынужден вызвать бригаду скорой помощи", – цитирует компания слова Поливьяного.

Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и госпитализировали. Вышеуказанные факты зафиксированы в заявлении о совершении уголовного правонарушения – превышении власти или служебных полномочий и пытках. В настоящее время коллектив компании требует от ГБР и СБУ объективного и беспристрастного расследования.

"Девять человек не имеют права порочить ряды СБУ и насаждать "русский мир". Следователи пытаются объяснить обыски поставкой якобы некачественных или устаревших гранатометов. Это неправда и манипуляция: Агентство оборонных закупок по представлению Генштаба объявило о закупке одноразовых гранатометов; наше предприятие конкурировало со многими другими поставщиками, предложило несколько альтернативных моделей, государственный заказчик выбрал самые дешевые — чешские одноразовые гранатометы, которых ранее было поставлено десятки тысяч. Завод страны-члена НАТО предоставил все сертификаты качества и происхождения. Гранатометы выехали с чешского завода с заводскими пломбами – и с этими же пломбами мы их доставили в воинские части", – говорится в сообщении.

Официальные подтверждения от завода-производителя уже были направлены в СБУ и Генпрокуратуру, добавляют в "Украинской бронетехнике", при этом статья 114 применяется намеренно с целью запугивания и давления, а правовые основания для такой квалификации отсутствуют. Компания обращается к дипломатическим миссиям иностранных государств, правозащитным организациям и к сознательному украинскому обществу, заявляя, что право на достоинство одного отдельного человека является основой достоинства всей нации.