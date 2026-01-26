На Херсонщине мужчина присоединился к созданию оккупационного 'союза работодателей и предпринимателей' и поплатился: что грозит

Житель Херсонщины, который во время временной оккупации Белозерки присоединился к созданию так называемого "союза работодателей и предпринимателей", теперь предстанет перед судом. Ему инкриминируют поддержку государства-агрессора и публичное оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Прокуроры Алешковской окружной прокуратуры направили в суд соответствующий обвинительный акт. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Подробности дела

Следствие выяснило, что в августе 2022 года мужчина находился во временно оккупированной Белозерке. В это время он принял участие в мероприятии, которое касалось создания так называемой "Ассоциации работодателей и предпринимателей Белозерского района". Событие должно было способствовать привлечению местных предпринимателей к сотрудничеству с оккупационными властями.

Выступая перед собравшимися коллаборационист поддержал оккупацию области и оправдывал действия страны-агрессора и ее военных. Кроме того, призвал к сотрудничеству с захватчиками.

Речь мужчины сняли пропагандисты. Впоследствии запись использовали, чтобы показать якобы поддержку оккупантов и "процветание" региона под их контролем.

Теперь мужчину подозревают в поддержке государства-агрессора (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) и оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Что известно о проекте "Хочу к своим"

Государственный проект "Хочу к своим" – это публичный список осужденных за государственную измену и сотрудничество с оккупантами, которые хотят выехать в Россию в обмен на возвращение украинцев из плена.

При поддержке ГУР МОУ, СБУ и Уполномоченного ВРУ по правам человека, проект реализует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Цель инициативы - собрать и обнародовать информацию о людях, осужденных за сотрудничество с РФ, дать им возможность прекратить сотрудничество с оккупантами или помочь желающим выехать в страну-агрессора.

