Добровольно согласился сотрудничать: в Украине наказали главу оккупационной 'пожарно-спасательной части' в Алешках

В Украине суд доказал вину 38-летнего обвиняемого, который пошел на сотрудничество с врагом и возглавил пожарно-спасательную часть на оккупированной территории Херсонщины. Коллаборант из города Алешки осужден заочно.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления на аналогичный срок. Об этом сообщается на сайте проекта "Хочу к своим".

Что известно о предателе

Жителю Херсонской области 38 лет, он находится на оккупированном левом берегу. В июле 2024 года мужчина добровольно занял должность так называемого начальника пожарно-спасательной части в Алешках в структуре "ГУ МЧС" государства-агрессора России.

"Находясь на псевдодолжности, осужденный организовывал работу подразделения в соответствии с нормами и требованиями законодательства государства-агрессора, внедрял российские стандарты деятельности и способствовал функционированию и закреплению оккупационного режима на захваченной территории Херсонщины", – говорится в сообщении.

Украинские следователи начали расследование; им удалось добиться длительного тюремного срока для помощника захватчиков.

При публичном обвинении прокуроров Херсонской облпрокуратуры суд признал фигуранта виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном оккупационной администрацией (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Приговор вынесен заочно. Срок отбывания наказания осужденному будет исчисляться с момента его фактического задержания.

